Lady Gaga lanza pistas de su futura boda con Michael Polansky

Lady Gaga compartió recientemente nuevos detalles sobre el momento en que planea celebrar su boda con su prometido, Michael Polansky. Durante una participación en una transmisión en vivo del programa Romantic Radio, conducido por Bruno Mars para iHeartRadio, la artista señaló que el enlace se realizará “pronto”.

La cantante de 39 años intervino mediante un mensaje de voz dirigido al cantante: “Hola, Bruno. Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos vamos a casar pronto. Esperábamos que quizá pudieras elegir una canción especial para nosotros”.

Tras escuchar el mensaje, el artista, de 40 años, reaccionó en directo. “Conozco esa voz. Esa es mi querida amiga Lady Gaga”. El intérprete recomendó entonces una canción de su nuevo álbum The Romantic para la ocasión.

“Si estás buscando una canción para dedicarle a tu esposo, diría que, de este nuevo álbum mío, elijas ‘Risk It All’, la primera pista. Quiero dedicar esta canción a Lady Gaga y a su prometido. Michael, esto también es para ti”, comentó.

A continuación, el programa reprodujo la canción “Risk It All”, que abre el nuevo trabajo discográfico del cantante.

La relación entre Lady Gaga y el empresario tecnológico comenzó a hacerse pública en 2020. La pareja fue fotografiada besándose por primera vez durante una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas. Poco después, hicieron pública su relación tras asistir juntos a eventos posteriores al Super Bowl celebrado ese mismo año en Miami.

Polansky es un empresario y filántropo graduado de Harvard University. Durante el periodo de confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, el empresario pasó la cuarentena junto a la cantante en su residencia ubicada en Malibu.

En una entrevista concedida en noviembre de 2021 a The Hollywood Reporter, Lady Gaga habló brevemente sobre su vida personal. “Mis perros y el hombre que amo son toda mi vida”, señaló en esa ocasión.

La cantante confirmó públicamente su compromiso en julio de 2024 durante los Juegos Olímpicos de París. Durante una conversación con el entonces primer ministro francés Gabriel Attal, la artista presentó a Polansky refiriéndose a él como su “prometido”, lo que confirmó el anuncio de su compromiso.

Además de su relación personal, Polansky también participó en la producción de su álbum MAYHEM, publicado en 2025, donde figura como coproductor y coautor de varias canciones.

En una entrevista concedida en marzo de 2025 al presentador Zane Lowe para Apple Music, la cantante explicó que una de las canciones del álbum estuvo inspirada en una conversación que mantuvo con Polansky sobre una posible propuesta de matrimonio.