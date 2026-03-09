Diputado Antonio Rivera propone ampliar el CNE a cinco consejeros

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, planteó la posibilidad de ampliar la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) de tres a cinco consejeros propietarios, con la participación de representantes de la sociedad civil. Rivera explicó que la propuesta contempla que tres de los miembros sean nombrados por los partidos políticos, mientras que los otros dos sean propuestos por sectores de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la transparencia del sistema electoral.

“Podamos subir de tres a cinco miembros, siempre que los otros dos miembros no pertenezcan a partidos políticos, sino que la sociedad civil los proponga y que solo permanezcan en sus cargos dos años, desde las convocatorias primarias hasta las generales”, detalló el congresista. El parlamentario indicó que se trataría de un modelo híbrido dentro del organismo electoral, donde coexistirían representantes partidarios y figuras independientes. “Sería un proceso electoral híbrido, tres de partidos políticos, dos no de partidos políticos, gente que no tenga nada que ver con los partidos políticos, los vamos a buscar con lupa, hay consenso para llegar a 86 votos”, afirmó. Rivera también señaló que para concretar esta propuesta el Congreso Nacional de Honduras deberá aprobar una reforma electoral y una reforma constitucional, las cuales posteriormente tendrían que ser ratificadas por la siguiente legislatura. Además, explicó que los dos representantes de la sociedad civil podrían ser postulados por instituciones como universidades, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) o sectores de los trabajadores, procurando que no tengan vínculos con partidos políticos.

Posibilidad de juicio político contra Marlon Ochoa