Ana Paola Hall destaca informe de UE: “No hubo fraude”

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), reaccionó este martes al informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), que descartó la existencia de fraude o “golpe electoral” en los comicios generales celebrados el 30 de noviembre de 2025 en Honduras. A través de su cuenta en la red social X, Hall afirmó que las elecciones fueron “atípicas y sin precedentes” debido al nivel de violencia y ataques dirigidos contra el proceso y el órgano electoral. Sostuvo que desde el CNE se defendió la democracia y la alternancia política. “Las Elecciones Generales 2025 fueron atípicas y sin precedentes, por el nivel de violencia y ataques al proceso y al órgano electoral. Desde el CNE, la mayoría, defendimos la democracia y la alternancia, respetando la voluntad del pueblo hondureño”, expresó Ana Paola Hall, presidenta del CNE.

La funcionaria subrayó que el pronunciamiento de la misión europea fue “contundente” al concluir que no hubo fraude.

“Hoy, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea fue contundente: no hubo fraude”, escribió Hall.

Informe final de las elecciones generales

El jefe de la MOE-UE, Francisco Assis, eurodiputado y responsable de la delegación, presentó este martes el informe final sobre los comicios. “No ha habido fraude electoral. Nosotros presenciamos en nuestra posición que el presidente de la República es quien ganó las elecciones y eso es muy importante porque es la esencia de la vida democrática. No ha habido ningún golpe electoral”, afirmó Francisco Assis. Assis indicó que, aunque existieron dudas iniciales sobre un eventual “golpe constitucional”, ese escenario no se materializó. Añadió que la misión actuó bajo criterios de transparencia y verificación técnica durante todo el proceso electoral. Las elecciones dieron como ganador a Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del Partido Nacional, quien asumió la Presidencia el 27 de enero. El proceso estuvo marcado por un escrutinio lento y con interrupciones que retrasaron por varias semanas la divulgación de los resultados definitivos.

En su declaración, Hall cuestionó a quienes continúan denunciando irregularidades. Señaló que “los malos perdedores y pseudo funcionarios” siguen promoviendo odio y desinformación en el contexto postelectoral. “Les cuesta aceptar que aunque tenían el poder político y mucho control institucional, se encontraron con un muro infranqueable: la firmeza del CNE y la determinación de dos mujeres que no cedimos ante presiones ni amenazas, aunque estuvo en riesgo nuestra libertad y nuestra vida”, manifestó la presidenta del órgano electoral.