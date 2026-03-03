Informe íntegro en PDF de la MOE sobre las elecciones generales de 2025 en Honduras

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó oficialmente el informe final sobre las elecciones generales de 2025.
El jefe de la misión, Francisco Assis, fue el encargado de exponer las principales conclusiones del informe, que contiene 24 recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema democrático y mejorar el marco legal electoral en Honduras.
El documento recoge observaciones realizadas antes, durante y después de los comicios, ofreciendo un análisis técnico detallado del proceso electoral en todas sus etapas. Desde la organización y administración hasta la resolución de controversias, el informe presenta una evaluación integral.
Descargue aquí el documento íntegro en formato PDF para conocer el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones generales de 2025.
Assis destacó que las recomendaciones están enfocadas principalmente en promover reformas legales, modernizar procedimientos y reforzar la institucionalidad electoral, con el objetivo de incrementar la transparencia y la confianza ciudadana.
Uno de los puntos centrales del informe es el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), planteando la necesidad de garantizar su independencia, estabilidad y recursos técnicos adecuados para cumplir con su mandato.
La misión europea subrayó que las reformas sugeridas deben construirse mediante consensos amplios entre los distintos actores políticos, a fin de asegurar que cualquier cambio cuente con legitimidad y respaldo institucional.
Además, el informe aborda temas como la equidad en la contienda, el financiamiento político, la claridad normativa y la prevención de conflictos postelectorales, proponiendo medidas concretas para cada uno de estos ámbitos.
Informe descarta un posible "fraude" o "golpe electoral"
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) aseguró este martes que no hubo "fraude" ni "golpe electoral" durante las elecciones en Honduras de 2025, aunque se desarrollaron en un contexto de "alta polarización política", y recomendó al país impulsar reformas electorales ante la "instrumentalización" institucional.
"No ha habido fraude electoral. Nosotros presenciamos en nuestra posición que el presidente de la República es quien ganó las elecciones y eso es muy importante porque es la esencia de la vida democrática. No ha habido ningún golpe electoral", afirmó el jefe de la MOE-UE, el eurodiputado Francisco Assis, al presentar el informe final sobre los comicios celebrados el 30 de noviembre de 202
"Nuestros observadores percibieron que ha habido algunos problemas, muchas dificultades, lo que pasó no se debe repetir (...), pero al final estamos en condiciones de decir que quien está gobernando es quien ganó las elecciones y quien está en la oposición es quien perdió", subrayó.
El eurodiputado añadió que la voluntad popular fue respetada y que la alternancia debe entenderse "sin dramatismos excesivos".
"Los que ganan hoy pierden mañana, los que pierden hoy ganan mañana", expresó, tras destacar la alta participación ciudadana el día de los comicios.