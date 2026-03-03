Informe íntegro en PDF de la MOE sobre las elecciones generales de 2025 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó oficialmente el informe final sobre las elecciones generales de 2025.

El jefe de la misión, Francisco Assis, fue el encargado de exponer las principales conclusiones del informe, que contiene 24 recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema democrático y mejorar el marco legal electoral en Honduras.

El documento recoge observaciones realizadas antes, durante y después de los comicios, ofreciendo un análisis técnico detallado del proceso electoral en todas sus etapas. Desde la organización y administración hasta la resolución de controversias, el informe presenta una evaluación integral.

Descargue aquí el documento íntegro en formato PDF para conocer el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones generales de 2025.

Assis destacó que las recomendaciones están enfocadas principalmente en promover reformas legales, modernizar procedimientos y reforzar la institucionalidad electoral, con el objetivo de incrementar la transparencia y la confianza ciudadana.

Uno de los puntos centrales del informe es el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), planteando la necesidad de garantizar su independencia, estabilidad y recursos técnicos adecuados para cumplir con su mandato.

La misión europea subrayó que las reformas sugeridas deben construirse mediante consensos amplios entre los distintos actores políticos, a fin de asegurar que cualquier cambio cuente con legitimidad y respaldo institucional.

Además, el informe aborda temas como la equidad en la contienda, el financiamiento político, la claridad normativa y la prevención de conflictos postelectorales, proponiendo medidas concretas para cada uno de estos ámbitos.