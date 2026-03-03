Qué se conmemora cada día de la Semana Santa 2026: guía completa

San Pedro Sula, Honduras.

La Semana Santa es periodo muy importante dentro del calendario litúrgico católico, a 26 días de su inicio, este año 2026 se celebrará desde el 29 de marzo al 5 de abril, para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. A continuación podrá leer la guía completa sobre qué se conmemora cada día de la Semana Santa 2026 y lo que significa dentro de la tradición católica.

Domingo de Ramos (29 de marzo de 2026)

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa. Durante este día se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido con himnos y palmas. Es por esta razón que todas las iglesias católicas del mundo realizan una procesión llevando palmas y ramos como símbolo de fe.

Lunes Santo (30 de marzo de 2026)

Este día es de reflexión sobre la coherencia entre la fe y las acciones. Se realizan misas en las que se meditan la unción de los pies de Jesús en Betania por María y la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén.

Martes Santo (31 de marzo de 2026)

En la mayoría de parroquias católicas del mundo se celebran misas penitenciales donde se habla sobre los anuncios de Jesús acerca de la traición de Judas.

Miércoles Santo (1 de abril de 2026)

Conocido como el día en que Judas Iscariote pacta la traición contra Jesús. Representa la preparación inmediata para el Triduo Pascual.

Jueves Santo (2 de abril de 2026)

El Jueves Santo conmemora la Última Cena, la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Asimismo, en todas las iglesias católicas se realiza el rito del lavatorio de pies. En este día también se recuerda la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y su posterior arresto.

Viernes Santo (3 de abril de 2026)

Se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz realizando la representación del Víacrucis. Es un día de ayuno y abstinencia para los fieles. Es el única día del año que no se celebra misa; en su lugar se realiza la Liturgia de la Pasión del Señor.

Sábado Santo (4 de abril de 2026)

Durante el día se vive una jornada de silencio y espera, por la noche se celebra la Vigilia Pascual, la cual se considerada la celebración más importante del año litúrgico.

