Turismo proyecta más de 2 millones de movilizaciones en Semana Santa

En cuanto al mercado guatemalteco, se han focalizado esfuerzos en promocionar Honduras en varias zonas de Ciudad de Guatemala. La campaña turística lleva por nombre <b>“Completá tu Mundo Maya + Caribe”, </b>que combina la inmersión en la cultura maya de Copán Ruinas con la relajación en las playas caribeñas de Roatán y Tela.“Honduras no compite con El Salvador y Guatemala en Semana Santa, esa es una creencia que estuvo en la mente de muchas personas, pero no es así, porque así como van hondureños, también vienen. La competencia real de Honduras para estas fechas son República Dominicana, Cancún y Belice, porque presentan destinos turísticos enfocados en el Caribe que al centroamericano le llaman la atención”, aseveró Ehrler.<b>Con la inversión en la mejora de carreteras, </b>esperan que la movilización sea mayor que en 2025 y recuperar el turismo interno, que —según las autoridades— ha caído de forma significativa.“Ahorita estamos siendo apoyados por la empresa privada y estamos tratando de buscar pronto la habilitación del presupuesto, porque no dejaron presupuesto aprobado por parte del gobierno anterior para las campañas de verano. Estamos apoyándonos con la empresa privada”, enfatizó.Al llegar a la <b>Secretaría de Turismo, </b>Ehrler encontró una caída en el sector. El mercado norteamericano bajó más del 8% y el centroamericano más del 12%. Además, hubo contracción en las ventas de las empresas turísticas entre marzo y diciembre: vendieron 15% menos que el año anterior, y ese año ya había sido 15% menor que el previo. En total, se reporta una caída acumulada de alrededor del 30% respecto a 2023.