Turismo proyecta más de 2 millones de movilizaciones en Semana Santa

San Pedro Sula, Cortés

Aunque el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) busca atraer turistas centroamericanos durante esta Semana Santa 2026, su meta principal es que los hondureños redescubran el país a través del turismo interno. El público meta entre San Pedro Sula y Tegucigalpa es de 400,000 personas, que se movilizarían desde estas ciudades hacia distintos destinos del país. Aunque la cifra podría ser mayor, durante toda la semana se proyectan dos millones de movilizaciones, un número similar al registrado en 2025.

La Semana Santa, que abarca del domingo 29 de marzo al 4 de abril de 2026, es una de las temporadas más esperadas por el sector turismo, que incrementa su plantilla entre un 20% y 30% con la contratación de personal adicional. Se estima que esta dinámica podría representar entre 20,000 y 30,000 empleos temporales durante la temporada.

El público meta es Tegucigalpa y San Pedro Sula

Andrés Ehrler, ministro de Turismo, declaró a LA PRENSA que la estrategia para este verano se basa en un estudio de mercado elaborado hace varios años por una consultoría. En este sentido, los mercados meta son Tegucigalpa y San Pedro Sula, desde donde se espera la movilización de al menos 400,000 turistas, aunque la cifra podría ser superior. Las campañas están dirigidas a grupos familiares dispuestos a viajar entre tres y seis horas hacia destinos como La Ceiba, Tela y Trujillo. Un 20% de los turistas se desplaza al Golfo de Fonseca, con estadías promedio de una a dos noches. Debido a la preferencia por paquetes y modalidades todo incluido, los hoteles están promoviendo este tipo de ofertas. "Para el mercado salvadoreño contamos con publicaciones en plataformas digitales y hablamos de 'Semana Santa Tu Caribe más Cercano'. A ellos les gusta desplazarse a Tela, La Ceiba, Roatán, Omoa. Los paquetes rondan alrededor de 199 dólares a 299 dólares, que son lo que están dispuesto a pagar", detalló el funcionario.

El 50% de los viajeros de El Salvador y Guatemala se desplaza por vía aérea y el otro 50% lo hace por vía terrestre. Por ello, señaló que es clave trabajar con el Instituto Nacional de Migración y Aduanas para agilizar los procesos.

Honduras no compite con otros países de Centroamérica

En cuanto al mercado guatemalteco, se han focalizado esfuerzos en promocionar Honduras en varias zonas de Ciudad de Guatemala. La campaña turística lleva por nombre “Completá tu Mundo Maya + Caribe”, que combina la inmersión en la cultura maya de Copán Ruinas con la relajación en las playas caribeñas de Roatán y Tela. “Honduras no compite con El Salvador y Guatemala en Semana Santa, esa es una creencia que estuvo en la mente de muchas personas, pero no es así, porque así como van hondureños, también vienen. La competencia real de Honduras para estas fechas son República Dominicana, Cancún y Belice, porque presentan destinos turísticos enfocados en el Caribe que al centroamericano le llaman la atención”, aseveró Ehrler. Con la inversión en la mejora de carreteras, esperan que la movilización sea mayor que en 2025 y recuperar el turismo interno, que —según las autoridades— ha caído de forma significativa. “Ahorita estamos siendo apoyados por la empresa privada y estamos tratando de buscar pronto la habilitación del presupuesto, porque no dejaron presupuesto aprobado por parte del gobierno anterior para las campañas de verano. Estamos apoyándonos con la empresa privada”, enfatizó. Al llegar a la Secretaría de Turismo, Ehrler encontró una caída en el sector. El mercado norteamericano bajó más del 8% y el centroamericano más del 12%. Además, hubo contracción en las ventas de las empresas turísticas entre marzo y diciembre: vendieron 15% menos que el año anterior, y ese año ya había sido 15% menor que el previo. En total, se reporta una caída acumulada de alrededor del 30% respecto a 2023.

Nicole Marder, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), manifestó que están capacitando al personal de manera virtual y que se reunirán con el Cuerpo de Bomberos para prepararse en temas de seguridad y prevención. “Queremos una movilización segura de las personas”, acotó.

Hondureños ya hicieron sus reservaciones para encontrar buenos precios

Los hoteles cuentan con diversidad de paquetes y muchos hondureños ya realizaron sus reservaciones, ya que conforme se acercan las fechas, los precios tienden a subir. Marder indicó que espera que, con la reparación de carreteras, la movilización de turistas sea masiva. “Creo que estamos bastante entusiasmados; en general, la industria del turismo tiene mucha esperanza de que el sector se dinamice. Tenemos un presidente que está consciente de la importancia del turismo y un ministro que viene de la empresa privada”. Añadió que Olancho está reactivando su cámara de turismo y que Utila la conformó el año pasado. La industria sin chimeneas, como se conoce al turismo, genera más de 260,000 empleos en Honduras.

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, explicó que el buen estado de las carreteras es vital para impulsar el turismo y que este tema debe atenderse de manera permanente, debido a que el sector genera miles de empleos y una importante derrama económica. Solo en Semana Santa de 2025 dejó más de mil millones de lempiras. “Recordemos que, para que un país tenga visitantes, se requiere conectividad aérea y terrestre; esto beneficia a otros sectores, no solo al turismo. Además, brinda seguridad para el inversionista y el visitante”, dijo.

San Pedro Sula cuenta con tarifas preferenciales