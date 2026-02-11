Ministro de Turismo: "No se puede impedir que un hondureño viaje... hay que enamorarlo"

Andrés Ehrler, nuevo ministro de Turismo, plantea reformar la ley del sector, crear una agencia exclusiva de promoción y concentrar la inversión en destinos maduros, mientras apuesta a mejorar la percepción internacional y atraer más visitantes en los próximos cuatro años

El lanzamiento de la campaña de Semana Santa "Vivila Aquí" fue el momento oportuno para conocer qué planes hay para el país en materia turística, de la mano del nuevo secretario, Andrés Ehrler.

Tegucigalpa, Honduras

A 45 días del inicio de la Semana Santa, el Gobierno de Honduras lanzó su nueva campaña turística con el objetivo de reactivar el sector y frenar la salida de hondureños hacia destinos vecinos.

La estrategia apuesta por reforzar la promoción en mercados cercanos, mejorar la percepción de seguridad y concentrar la inversión en destinos maduros, mientras se impulsa una mayor coordinación entre el Estado y los empresarios para atraer visitantes y motivar a los nacionales a vacacionar dentro del país.

Andrés Ehrler: "Turismo hondureño sufre caída profunda por crisis política y electoral"

Andrés Ehrler, el nuevo responsable de la Secretaría de Turismo, asume el cargo en medio de un escenario de caída en las llegadas internacionales de turistas, contracción en las ventas del sector y rezagos en infraestructura.

Aun así, sostiene que hay condiciones para recuperar el rumbo si se corrigen los problemas de gobernanza, promoción y clima de inversión.

En entrevista con LA PRENSA, Ehrler detalla las prioridades de su gestión, el diagnóstico que encontró al llegar al cargo y la estrategia para competir con destinos cercanos como El Salvador, apostando por campañas enfocadas en mercados naturales y en mejorar la percepción de seguridad del país.

En el lanzamiento de la campaña de verano 2026, Turismo invitó a figuras del rubro abordar la realidad turística que enfrenta el país.

¿Qué nuevas propuestas trae para la Secretaría de Turismo?
Hay bastante que hacer en tema de gobernanza turística. Existe un desfase en la ley que hay que trabajar. También se necesita un reordenamiento de las funciones del instituto, porque hay una falta de regulación en la operación turística del país.

Además, esperamos trabajar en la creación de una agencia de promoción turística exclusiva para el sector, junto con un proceso de profesionalización del personal que trabajará en ella.

El tercer eje tiene que ver con proyectos de infraestructura y habilitación turística. Necesitamos mejorar el clima de inversión. Hay un buen trabajo y las estrategias están alineadas: el Consejo Nacional de Inversiones, el ministro del área, las instituciones de infraestructura, seguridad, aduanas y migración están enfocadas en el turismo.

" No tiene sentido ir a China o Dubái cuando nuestros mercados naturales están cerca: México, Norteamérica, Sudamérica y el Caribe"
Andrés Ehrler, secretario de Turismo

La visión del presidente (Nasry Asfura) es poner a gente que entienda el sector. Esperamos que eso genere también un trabajo fuerte del empresariado turístico, porque nunca puede existir un divorcio entre el gobierno y el empresario.

Hoy, por ejemplo, tener a un expresidente de la Cámara Nacional de Turismo como director del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) permite una relación directa con el sector.

Eso se vio en el lanzamiento de la campaña de Semana Santa “Vivila Aquí” (el pasado viernes 6 de febrero) , donde hubo apoyo del sector gastronómico, hotelero, operadores, transportistas y otros actores que quieren levantar el turismo con orgullo.

Andrés Ehrler fue presidente de la Cámara Nacional del Turismo de Honduras (Canatuhr) y conoce los dolores del rubro.

¿En qué condiciones recibe usted el sector turismo?
En las condiciones que ya todos conocemos: una crisis en las llegadas internacionales, una depresión en el interés por visitar Honduras y un daño grande en la infraestructura turística.

Hablamos de carreteras, de servicios básicos, de espacios turísticos habilitantes, desde baños hasta áreas de descanso. Sobre todo en sectores priorizados como naturaleza, aventura, sol y playa o turismo colonial.

También hay problemas en el manejo de desechos sólidos. Es un trabajo grande que no solo corresponde a Turismo, sino también a las alcaldías y a otras dependencias del gobierno, como ambiente y seguridad.

Lo positivo es que los destinos turísticos siguen siendo seguros. Eso debemos repotenciarlo, sobre todo en la percepción, porque hay que comunicar que los lugares turísticos son seguros, como realmente lo son.

Destinos maduros son aquellos destinos cuyos productos turísticos ya están listos para la exportación (promoción extranjera), es decir, consolidados, por ejemplo Roatán, Copán Ruinas sin dejar de apoyar a aquellos sitios en desarrollo.

¿Cuál es el principal problema del turismo hondureño y cómo lo piensan mejorar?
El problema principal tiene dos caras: el turismo receptivo y el turismo nacional.

En el turismo interno hay un desánimo. No porque crean que es inseguro o que no hay lugares bonitos, sino porque han visto el deterioro de la planta turística en los destinos.

En el turismo receptivo, el tema central es la percepción de seguridad. Vamos a trabajar en promoción y publicidad para demostrar que turistas de Norteamérica, Sudamérica y Europa circulan por el país con normalidad.

También esperamos que se reduzcan las alertas de viaje de mercados emisores como Estados Unidos, para que los turistas puedan venir sin restricciones de aseguradoras o empresas.

300,000

empleos

genera el rubro del turismo en Honduras.​​

En estos primeros días, ¿qué ha encontrado?
Caídas en el turismo: el mercado norteamericano bajó más del 8% y el centroamericano más del 12%.

Además, hubo contracción en las ventas de las empresas turísticas entre marzo y diciembre. Vendieron 15% menos que el año anterior, y ese año ya había sido 15% menor que el previo. En total, una caída de alrededor del 30% (acumulado) respecto a 2023.

Eso se tradujo en desaceleración del crecimiento y del empleo. También hubo falta de inversión extranjera directa en turismo.

Ahora, con la política alineada, esperamos una reforma a la ley de fomento al turismo para facilitar la inversión. No se trata de regalar el país, sino de habilitar condiciones para que quien invierta pueda recuperar su capital y generar ganancias.

En el lanzamiento de la campaña para Semana Santa, Vivilo Aquí, se analizó el perfil del turista salvadoreño, que históricamente ha elegido a Roatán como uno de sus destinos principales.

¿Qué ha hecho El Salvador para atraer a miles de turistas hondureños?
Promoción y publicidad. Es un tema de percepción. Cuando se genera un clima de seguridad, innovación y modernidad, se conquista al turista. Por eso nuestras campañas tendrán mensajes distintos según el mercado.

No tiene sentido ir a China o Dubái cuando nuestros mercados naturales están cerca: México, Norteamérica, Sudamérica y el Caribe. Hay mucho trabajo por hacer y esperamos avanzar en estos cuatro años.

¿Se trata de una fuga masiva de divisas cuando los hondureños viajan?
Masiva no, porque no toda la población puede salir del país. Lo que ocurre es que se pierde la oportunidad de que ese dinero se gaste aquí.

Cada dólar son casi 27 lempiras. Si ese dinero se queda en el país, genera más circulación económica.

También debemos aprovechar mejor a los cruceristas, no solo con ventas promedio de 90 o 100 dólares, sino integrando a artesanos, productores y creadores para que el gasto se distribuya en más sectores.

¿Qué medidas tomarán para evitar que los hondureños salgan del país?
No se puede impedir que un hondureño viaje. El turismo es libre. Lo que tienes que hacer es enamorar.

Eso implica que todos, desde el gobierno hasta los ciudadanos, trabajemos en promover el país. Si se multiplica el amor por Honduras, más gente decidirá quedarse.

