Ministro de Turismo: "No se puede impedir que un hondureño viaje... hay que enamorarlo"

A 45 días del inicio de la <b>Semana Santa</b>, el Gobierno de Honduras lanzó su nueva campaña turística con el objetivo de reactivar el sector y frenar la salida de hondureños hacia destinos vecinos.La estrategia apuesta por reforzar la promoción en mercados cercanos, mejorar la percepción de seguridad y concentrar la inversión en destinos maduros, mientras se impulsa una mayor coordinación entre el Estado y los empresarios para atraer visitantes y motivar a los nacionales a vacacionar dentro del país.