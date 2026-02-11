“Es una lucha constante con nuestra naturaleza”: bióloga sobre el sargazo que afectó a Roatán

San Pedro Sula, Honduras

Su labor es educativa y de concienciación, ya que el sargazo se mueve al ritmo del mar, pero aún así se puede prever su llegada viendo su comportamiento.

Ante la cercanía de la temporada alta de verano, advierte que el país debe pasar de las limpiezas manuales a soluciones tecnológicas y políticas públicas de mayor alcance.

Engellie Mejía, bióloga originaria de Coxen Hole explica que el impacto no es solo visual o turístico: el sargazo en descomposición afecta la salud, encarece los costos de limpieza y altera la vida cotidiana de las comunidades costeras.

El fenómeno, impulsado por cambios en corrientes y vientos, ha llegado incluso a la principal franja hotelera de la isla, generando preocupación entre empresarios, pobladores y autoridades.

Las playas de Roatán, tradicionalmente asociadas al turismo de aguas claras, han comenzado a recibir oleadas de sargazo en zonas que antes permanecían protegidas.

1) Vimos llegar una oleada de sargazo a zonas de Roatán que no habían sido impactadas antes. ¿A qué se debe?

El sargazo se mueve como una “alfombra flotante”. Los cambios en corrientes y vientos, así como las variaciones en los vientos alisios, frentes fríos tardíos o sistemas de baja presión, pueden empujarlo hacia costas que antes quedaban protegidas. En Roatán, pequeños cambios en la dirección del viento hacen que zonas que antes no tenían un impacto directo ahora lo reciban.

2) ¿Qué zonas específicas del departamento insular están siendo afectadas?

En las últimas semanas se ha reportado sargazo en grandes cantidades en las playas de West End y West Bay, que es la zona hotelera de la isla. Esto no significa que no se encuentren acumulaciones en otras partes. Áreas como Sandy Bay, Camp Bay, Punta Gorda y otras comunidades también han registrado presencia. Incluso, pobladores han reportado una mancha que inicia en Roatán y llega a poca distancia de Cayos Cochinos.

3) ¿Cómo se puede medir el impacto económico y social del sargazo?El impacto económico y social del sargazo puede medirse a través de distintos indicadores. En el ámbito económico, uno de los principales factores es la disminución en la actividad turística, evidenciada por el aumento en cancelaciones de reservaciones hoteleras, especialmente cuando las playas afectadas se ubican en zonas turísticas.

A esto se suma la afectación a otros negocios locales, como restaurantes y comercios, que ven reducida la afluencia de visitantes debido al aspecto visual y al olor desagradable del sargazo en descomposición. También aumentan los costos de limpieza y manejo, tanto para el sector público como privado, y pueden perderse empleos temporales vinculados al turismo.

Desde el punto de vista social, el sargazo afecta prácticas culturales como la pesca artesanal. La acumulación del alga dificulta la navegación y el uso de artes de pesca, alterando la dinámica cotidiana de las comunidades costeras y su calidad de vida.

4) ¿Sirve lo que se está haciendo para contener su llegada o extraerlo, o es una lucha desigual con el mar?

En estos momentos, todo esfuerzo ayuda. Eso no significa que el alga cambie su comportamiento. Limpiar con frecuencia las playas evita la descomposición, que puede causar afectaciones a la salud de turistas y vendedores locales por los gases tóxicos que se liberan. Es una forma de proteger a las personas, aunque los esfuerzos diarios sean cansados.

5) Hay reportes de la Riviera Maya, en México, donde por culpa del sargazo el turismo se ha venido a pique. ¿Nadie quiere o puede bañarse en aguas marrones?

No es recomendable bañarse en aguas cubiertas de sargazo. El contacto con el alga puede provocar afectaciones en la piel. Además, es refugio de otros organismos que pueden causar incomodidades. Debemos ser prudentes, ya que su descomposición deja rastros de metales pesados y se convierte en un foco de contaminación.

6) ¿Hay riesgos a la salud por el contacto con el sargazo en el agua o cuando se descompone?

El mayor riesgo ocurre cuando el sargazo se acumula en la playa y comienza a pudrirse. Libera gases como sulfuro de hidrógeno (H₂S), que produce olor a “huevo podrido” y puede causar dolor de cabeza, mareos, náuseas, irritación de ojos y garganta, además de empeorar el asma.

7) ¿Cómo deshacerse de él?

Por ahora, en Roatán el sargazo se entierra en las playas o se traslada al relleno sanitario. Sin embargo, es momento de pensar en medidas más sostenibles, como tecnologías de procesamiento, ya que las cantidades pueden aumentar y el esfuerzo humano podría no ser suficiente.

8) Sobre qué causa estas mareas inusuales, ¿qué se sabe?

Lo que se sabe con bastante certeza es que estas mareas no tienen una sola causa. Son el resultado de cambios físicos, climáticos y oceanográficos que se superponen. No es un misterio, pero tampoco algo totalmente controlable.

9) ¿Cuánto más puede durar este fenómeno?

No se sabe con certeza. Cada año se reportan mayores cantidades. Este año, en West Bay, se registraron volúmenes exagerados, algo que no se vio en años previos. Es probable que algunas playas tengan años muy intensos, otros moderados y algunos relativamente tranquilos, según los cambios en los patrones oceanográficos.

10) ¿Ayuda o afecta a los ecosistemas marítimos o costeros?

En cantidades normales, el sargazo en mar abierto es clave para la vida marina: forma hábitats flotantes donde viven peces juveniles, camarones y cangrejos, aumenta la productividad biológica y sirve como refugio.

El problema surge cuando llega en grandes volúmenes a zonas costeras y arrecifes:

Bloquea la luz solar y afecta corales y pastos marinos.

Reduce el oxígeno al descomponerse, provocando hipoxia.

Cambia la dinámica natural de la playa.

Libera sulfuro de hidrógeno.

Genera condiciones tóxicas para invertebrados y peces pequeños.

11) Se habla de una gigantesca isla de sargazo en mar abierto. ¿Qué tan cerca o lejos está de nosotros?

Roatán está en el Caribe occidental, lejos de la región donde se forma el cinturón de sargazo, que se ubica más al este y centro del Atlántico. El alga que llega a la isla es transportada por corrientes y vientos desde esa zona. No está permanentemente cerca, pero cuando hay grandes acumulaciones, fragmentos pueden desplazarse hacia nuestra región en semanas o incluso días.

12) Háblame sobre usted, su trabajo y qué recomendaciones daría a las personas que conviven con el sargazo.

Soy una joven bióloga isleña de la comunidad de Coxen Hole. Este fenómeno se ha presentado durante años. Lo recuerdo cerca de mi comunidad, enredado en las raíces de los manglares, cuando era niña y jugaba con esta alga sin saber que algún día afectaría nuestras playas como ahora.

He visto cómo, año tras año, su presencia es mayor y su impacto más fuerte, convirtiéndose en una lucha constante con nuestra naturaleza. Como parte de mi trabajo, me he unido a jornadas de limpieza y a talleres comunitarios, convocando también a empresas privadas y a los medios para sumar esfuerzos.

Debemos entender que es un problema que nos afecta a todos. Es necesario realizar limpiezas manuales sin esperar convocatorias, porque no sabemos qué tan extensas serán las alfombras de sargazo en verano.

Como país, es momento de tomar medidas más drásticas: incorporar maquinaria que recoja el sargazo antes de que llegue a las playas y buscar acuerdos con países que ya procesan esta alga a nivel industrial.