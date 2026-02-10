Roatán frena la marea de sargazo y confía en que el viento lo aleje

Las postales turquesas de <b>Roatán</b>, esas que durante décadas han vendido el<b> paraíso hondureño</b> al mundo, hace unos días amanecieron de otro color. Un marrón espeso e irregular que invadió las playas que han sido sinónimo de exclusividad y descanso.En cuestión de días, zonas como <b>West End </b>y <b>West Bay</b>, el corazón turístico de la isla, amanecieron atestadas por alfombras de sargazo, dejando atónitos a cientos de turistas que llegaron a descansar atraídos por el mar apacible y su inigualable azul. Gracias a esfuerzos de las cadenas de hoteles en la zona más exclusiva de la isla, al esfuerzo municipal y de las Fuerzas Armadas, que puso a disposición cuadrillas y maquinaria, el sargazo que tiñó de café el mar y la playa, de momento ya no está en esa zona.