Sargazo obliga a cerrar temporalmente West Bay, joya turística de Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.

Las autoridades municipales de Roatán, Islas de la Bahía, ordenaron el cierre temporal de la playa de West Bay debido a la acumulación masiva de sargazo, un alga marina que ha impactado diversas zonas del Caribe y que actualmente afecta uno de los principales destinos turísticos de Honduras. De acuerdo con información oficial, aproximadamente un kilómetro de playa se encuentra cubierto por el sargazo, situación que ha impedido el acceso al mar y motivó el inicio de jornadas intensivas de limpieza para retirar el material acumulado en la orilla. Ante este escenario, la presidencia de la República, bajo la conducción del presidente Nasry Asfura, activó acciones inmediatas con el fin de proteger la actividad turística, el empleo y el sustento económico de las familias que dependen directamente del turismo en la isla.

Las medidas se adoptaron luego de que, durante el fin de semana, varias playas de Roatán amanecieran cubiertas por grandes cantidades de algas, lo que generó preocupación entre turistas nacionales, extranjeros y residentes, especialmente en el sector de West Bay. Como parte de la respuesta, y en coordinación con el diputado de Islas de la Bahía, Stephen García, el domingo 8 de febrero llegó a la isla la primera maquinaria especializada, destinada a agilizar las labores de limpieza, facilitar la recuperación natural de las playas y reducir el impacto sobre la actividad turística. Las autoridades explicaron que esta intervención es el inicio de un plan preventivo integral, que se implementará en las zonas con mayor presencia de sargazo, priorizando una limpieza responsable, la protección del ecosistema marino y la continuidad de los servicios turísticos. El sargazo es un fenómeno natural que consiste en la acumulación de algas marinas flotantes en las costas. Aunque cumple una función ecológica relevante en el océano, su llegada en grandes volúmenes puede afectar temporalmente la imagen turística y provocar molestias a la población y a los visitantes. Sobre este comportamiento natural, el biólogo residente en Roatán, Arles García, explicó que el sargazo siempre ha estado presente en el Caribe, pero que en los últimos años su impacto se ha intensificado. "Hay fenómenos que son completamente naturales y el sargazo es uno de ellos; siempre ha existido, aunque actualmente nosotros como humanos hemos acelerado algunas condiciones, sobre todo por la contaminación y el aporte de nutrientes como fósforo y nitrógeno", señaló el especialista.

García detalló que el sargazo es un alga marina parda flotante, que se desarrolla principalmente en mar abierto y cuenta con vesículas llenas de gas que le permiten permanecer en la superficie, sirviendo como hábitat y refugio para diversas especies marinas cuando se encuentra en condiciones normales. Desde el Gobierno central se reiteró que el manejo del fenómeno se realizará de forma coordinada y responsable, evitando daños ambientales y priorizando la recuperación gradual de las playas más afectadas, en especial aquellas con mayor afluencia turística.