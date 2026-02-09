Aerolínea suspende de forma temporal vuelos entre Houston y San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Hasta la fecha, Spirit Airlines mantiene cuatro frecuencias semanales en esta ruta, la cual quedará suspendida de manera temporal tras el último vuelo programado en febrero. No obstante, la aerolínea confirmó que la conexión será reanudada a partir del 19 de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de verano.

La aerolínea Spirit Airlines informó que el miércoles 11 de febrero operará el último vuelo de la temporada en la ruta que conecta el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), en Houston, con el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (SAP) , en San Pedro Sula, como parte de su ajuste operativo estacional.

Durante su reactivación, la ruta volverá a operar con cuatro frecuencias semanales, específicamente los días lunes, miércoles, viernes y sábados, brindando nuevamente opciones de conectividad aérea entre Estados Unidos y la zona norte de Honduras.

Mientras tanto, los viajeros continuarán contando con alternativas para desplazarse entre ambos destinos. United Airlines incrementará su oferta a 14 frecuencias semanales a partir del mes de marzo, mientras que Frontier Airlines iniciará operaciones con una frecuencia semanal desde abril, garantizando así la conectividad aérea durante el período en que Spirit mantendrá suspendida la ruta.

Autoridades aeroportuarias y representantes del sector turismo señalaron que este tipo de ajustes responden a la demanda estacional del mercado y que la reanudación de la ruta durante el verano permitirá atender el incremento de pasajeros característico de esa época, especialmente de hondureños residentes en el extranjero y turistas que visitan el país.

Además, representantes del sector aeroportuario destacaron que la suspensión temporal de la ruta forma parte de una estrategia operativa común entre las aerolíneas, que ajustan sus frecuencias de acuerdo con el comportamiento de la demanda durante la temporada baja. Este tipo de medidas permite optimizar recursos sin afectar de manera permanente la conectividad entre los destinos.

Por su parte, actores del sector turismo y comercio de la zona norte del país señalaron que, si bien la reducción temporal de vuelos puede generar un leve impacto en la movilidad de pasajeros, la continuidad de operaciones por parte de otras aerolíneas garantiza la llegada de visitantes, así como el flujo constante de viajeros que se trasladan por motivos familiares, laborales o comerciales.