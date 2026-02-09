Hogar el Buen Samaritano pide exoneración total de deuda eléctrica con la Enee

San Pedro Sula, Honduras.

La directora y fundadora de la institución, hermana Carmen Bueso, explicó que actualmente el hogar alberga a 58 residentes , muchos de ellos remitidos por el Estado a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) , todos con discapacidades múltiples que requieren atención permanente y especializada.

Con más de 37 años brindando atención y cuidados especializados a niños, jóvenes y adultos con condiciones como hidrocefalia, parálisis cerebral y síndrome de Down, el Hogar Hermanas de Jesús El Buen Samaritano hace un llamado urgente al Gobierno de Honduras para exonerar una deuda superior a los cuatro millones de lempiras con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) .

Entre los medicamentos prioritarios se incluyen fármacos psiquiátricos y neurológicos, muchos de alto costo, además de pañales desechables y otros insumos esenciales para la vida diaria de los residentes.

La hermana Bueso agregó que cualquier apoyo por parte de las autoridades y ciudadanía en general, ya sea en especie o mediante transferencias bancarias, es bien recibido para garantizar el bienestar de los beneficiarios.

Para quienes deseen contribuir con donaciones monetarias, se ha habilitado la cuenta de cheques en Banco Atlántida No. 2100160148, a nombre de Hermanas de Jesús Buen Samaritano. El hogar necesita un mínimo de L100,000 mensuales para cubrir sus gastos básicos de operación.

La directora del hogar ha solicitado al Congreso Nacional una exoneración vitalicia del pago de energía eléctrica, medida que ya se había presentado durante la administración anterior pero que no se concretó.

Esta vez, los diputados de Cortés, doctores José Jaar y Carlos Umaña, retomaron la moción para garantizar que la institución pueda continuar operando sin las limitaciones financieras que representa la deuda con la Enee.

El Hogar del Buen Samaritano ubicado en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula, ha sido un espacio de referencia en la región norte del país, ofreciendo atención integral, educación adaptada, alimentación, asistencia médica y cuidados especiales a personas con discapacidad.

La exoneración de la deuda eléctrica permitiría que los recursos se concentren en mejorar la calidad de vida de los residentes y asegurar la sostenibilidad de la institución por mucho tiempo.

Además de los cuidados médicos, el hogar trabaja en la inclusión y socialización de los residentes, organizando actividades recreativas, talleres de desarrollo y apoyo psicológico, que contribuyen a su bienestar emocional y fortalecen sus habilidades. Estas iniciativas requieren recursos constantes que se ven limitados por la alta factura eléctrica que afronta la institución.