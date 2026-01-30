Senaf advierte sobre exposición de menores tras denuncia de Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) emitió este viernes un comunicado oficial en el que llamó a poner un alto a la exposición indebida de niñas y niños, al advertir sobre los graves daños que este tipo de acciones provoca en su bienestar integral, tras hechos recientes que involucran la presunta divulgación de datos de dos menores de edad. El comunicado se emite tras la denuncia pública de Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien alertó sobre la supuesta búsqueda ilegal de datos personales de dos menores de edad, entre ellas su hija, a través de los sistemas del Registro Nacional de las Personas (RNP). Según López, la información habría sido obtenida de manera irregular con el objetivo de exponer la paternidad de las niñas, pese a que no están vinculadas al servicio público.

"Los sistemas del RNP son auditables y trazables. Sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas?", cuestionó la consejera en un mensaje difundido en redes sociales. En el pronunciamiento, la Senaf recordó que la difusión o utilización de información personal, familiar o sensible de la niñez, así como su involucramiento en conflictos de carácter público, mediático o político, vulnera derechos fundamentales y afecta el desarrollo emocional, psicológico y social de los menores. Además, la Senaf subrayó que niñas y niños carecen de las herramientas necesarias para defenderse del escrutinio público o de narrativas ajenas a su realidad, por lo que cualquier forma de exposición indebida los coloca en una situación de especial vulnerabilidad, con posibles consecuencias que pueden impactar su vida presente y futura.