Alcalde de Santa Rosa se designa gobernador interino de Copán

Ante la falta de nombramiento oficial de parte del Poder Ejecutivo, Aníbal Erazo, alcalde de Santa Rosa de Copán asume de forma interina las funciones de gobernador político

Aníbal Erazo (derecha) juramentó a miembros de la Corporación Municipal de regidores de municipio de Dulce Nombre de Copán.

 Foto: Cortesía Ricarte Orellana
Santa Rosa de Copán, Honduras

Aludiendo a que el Poder Ejecutivo, que lidera Nasry Asfura, aún no ha nombrado oficialmente a un gobernador político en el departamento de Copán, y que “la ley le faculta para delegar esta responsabilidad de manera interina” en el alcalde de la cabecera departamental, Aníbal Erazo Alvarado se designó como gobernador de Copán.

Este hecho marca un precedente poco común en la política regional, ya que no es habitual que las atribuciones de la gobernación recaigan temporalmente en un jefe municipal, quien en este caso asegura, asume de manera provisional la máxima autoridad administrativa del departamento.

El alcalde Aníbal Erazo, del Partido Liberal, tomó su decisión con base en artículo 5 de la Ley de Municipalidades, que dice “El Gobernador Departamental será del libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo. En caso de ausencia mayor de cinco días, lo sustituirá el Alcalde de la Cabecera Departamental”.

No se ha conocido que en otro departamento de Honduras, anta la ausencia de un gobernador, el alcalde de la cabecera departamental se haya nombrado gobernador interino.

Juramentación de los alcaldes de Copán

En el ejercicio de sus funciones como gobernador, Erazo Alvarado ha encabezado en las últimas horas diversos actos protocolarios. Entre ellos, destaca la juramentación de varios alcaldes electos de distintos municipios del departamento de Copán.

“Asumimos esta responsabilidad con el compromiso de no detener la marcha administrativa de nuestros municipios. El departamento necesita legalidad y continuidad”, señalaron fuentes cercanas a la municipalidad.

Políticos de la zona dicen que con Erazo Alvarado asumiendo funciones de Gobernador, se garantiza que “los nuevos gobiernos locales cuenten con el respaldo legal necesario para iniciar formalmente su gestión”.

Ciudadanos y analistas locales han observado este escenario con atención, unos destacan la disposición del alcalde para suplir el vacío institucional.

