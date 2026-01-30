Jorge Cálix revela rol de Iroshka Elvir en acuerdos del Congreso y responde a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.

Las declaraciones de Cálix se dieron en respuesta a los señalamientos públicos de Nasralla, quien acusó a 34 diputados liberales de haber desobedecido la línea partidaria al integrarse a la junta directiva del Congreso Nacional y de supuestamente haber recibido dinero para facilitar acuerdos con el Partido Nacional.

Cálix aseguró que la diputada liberal exigió una cuota de poder , presuntamente sin el conocimiento de su esposo, el excandidato presidencial Salvador Nasralla .

El diputado Jorge Cálix , jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, afirmó este viernes que Iroshka Elvir , diputada liberal, participó directamente en las negociaciones para la conformación de la junta directiva provisional del Poder Legislativo.

Durante una entrevista, Cálix rechazó de forma categórica haber recibido o entregado recursos económicos para influir en la votación legislativa y calificó como “lamentables” las acusaciones en su contra.



El diputado liberal aseguró que las negociaciones fueron políticas y que contaron con la participación activa de varios diputados, incluida Elvir.

“El acuerdo ya estaba hecho y luego nos lo comunicaron”, afirmó Cálix, quien sostuvo que Iroshka Elvir sostuvo conversaciones con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y que en ese contexto habría solicitado control sobre una Secretaría de Estado como parte de los consensos iniciales.

El diputado liberal explicó que, aunque Elvir posteriormente habría cambiado de postura y decidió no firmar directamente el acuerdo, su suplente sí lo hizo con conocimiento previo.



Según Cálix, fue el propio suplente de Elvir quien recolectó firmas para respaldar la elección de la directiva legislativa.

“El suplente de ella anduvo recogiendo firmas, y cuando vimos que no teníamos chance, lo que quedaba era un acuerdo legislativo que permitiera reformas constitucionales, electorales y juicios políticos”, explicó.

No obstante, el diputado suplente Josué Colindres aclaró ayer que estampó su firma en respaldo a la junta directiva provisional del Congreso Nacional sin consultar previamente a Iroshka Elvir, al tiempo que reiteró su lealtad política a la familia del Salvador Nasralla.

Cálix insistió en que no existió pago alguno a cambio de votos y negó versiones sobre supuestos secuestros de diputados o compra de la jefatura de bancada. Aclaró que algunos legisladores se mantuvieron concentrados en un hotel únicamente para recibir orientación sobre el procedimiento legislativo, especialmente aquellos que ejercían por primera vez.

Las declaraciones han profundizado la crisis interna del Partido Liberal, cuyos dirigentes mantienen posturas encontradas sobre la legitimidad de la junta directiva del Congreso y la estrategia política adoptada.



Cálix señaló que la decisión final respondió a la necesidad de garantizar gobernabilidad y viabilidad legislativa para impulsar reformas constitucionales, electorales y eventuales juicios políticos.