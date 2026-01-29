Josué Colindres rompe el silencio: "Firmé sin consultarlo con Iroshka Elvir"

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado suplente Josué Colindres aclaró este jueves que estampó su firma en respaldo a la junta directiva provisional del Congreso Nacional sin consultar previamente a la diputada Iroshka Elvir, al tiempo que reiteró su lealtad política a la familia del excandidato presidencial Salvador Nasralla. Colindres, quien fungió como suplente durante la elección provisional de la junta directiva encabezada por Tomás Zambrano, explicó que posteriormente retiró su firma del documento tras una solicitud expresa de Elvir, con quien aseguró mantener una relación de amistad y afinidad política. La diputada Iroshka Elvir confirmó que ordenó a su suplente el retiro inmediato de la firma con la que se avaló la nómina de la junta directiva provisional, al sostener que el Partido Liberal no debe ceder la presidencia del Congreso Nacional.

“Ya instruí a mi diputado suplente que retire de manera inmediata la firma para esa junta directiva”, manifestó Elvir ante periodistas, al subrayar que su postura responde a la defensa de la institucionalidad y del rol del Partido Liberal en el Poder Legislativo. En un reciente mensaje público, Josué Colindres precisó que la firma fue estampada sin conocimiento previo de Elvir, debido a que ella se encontraba en negociaciones con otras bancadas en representación del Partido Liberal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Firmé sin consultarlo ni hablarlo con ella, pues se encontraba en diálogos con las diferentes bancadas, representando al Partido Liberal junto a Jorge Cálix, Yury Sabas y Erika Urtecho”, expresó el diputado suplente.

Colindres enfatizó que la decisión de retirar su firma fue personal y en coherencia con la postura fijada por la bancada liberal, y pidió que no se atribuyera la acción a una orden sin verificación previa. “No es justo que digan abiertamente que ella me dio la orden sin confirmar la información. Retiré mi firma porque así me lo solicitó ella, y reitero que mi lealtad hacia Iroshka es inquebrantable, más allá de la amistad que nos une”, añadió.

Declaraciones de los diputados liberales