Doble crimen en Santa Bárbara: asesinan a balazos a primos en la aldea El Dorado

Santa Bárbara, Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Anner Barahona , de 29 años, y Osman Murillo , de 24, ambos originarios del departamento de Yoro. Según familiares, Barahona había llegado a la comunidad hacía ocho días para trabajar en labores de corte de café.

Dos primos fueron asesinados a balazos la noche del jueves 29 de enero en la aldea El Dorado, una comunidad ubicada en la zona montañosa del departamento de Santa Bárbara , de acuerdo con el relato de habitantes del sector.

El hecho violento se registró en la calle principal de la aldea. Vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y minutos después encontraron a los dos jóvenes tendidos en la vía pública, ya sin signos vitales.

Testigos indicaron que los jóvenes habrían sido atacados por personas desconocidas cuando se encontraban en la calle. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y, mientras se esperaba la llegada de las autoridades, fueron cubiertos con láminas de zinc por pobladores del lugar.

Padres y tías de las víctimas exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen. Aseguraron que los jóvenes no tenían problemas y los describieron como “buenos muchachos”.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha establecido el móvil del doble homicidio.