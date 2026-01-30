Identifican a mujer hallada sin vida en el río Chamelecón

San Pedro Sula.

Las autoridades confirmaron la identidad de la mujer cuyo cuerpo fue recuperado en el río Chamelecón, a la altura del sector de Baracoa, Puerto Cortés. Se trata de Sara Rivera Arauz, quien tenía reporte de desaparición desde el 13 de enero.

El cadáver fue localizado en una estructura utilizada como barrera para desechos dentro del afluente, punto hasta donde se movilizaron equipos de socorro y personal de seguridad para efectuar el levantamiento e iniciar el proceso investigativo. Debido al estado en que se encontraba el cuerpo, la identificación se logró mediante un tatuaje que presentaba la víctima, según indicaron las autoridades. De manera preliminar se informó que la joven era originaria de Comayagua, aunque residía desde hacía un tiempo en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Tras su desaparición, sus familiares habían difundido alertas solicitando apoyo para ubicarla.