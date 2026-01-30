  1. Inicio
Identifican a mujer hallada sin vida en el río Chamelecón

Debido al estado en que se encontraba el cuerpo, la identificación se logró mediante un tatuaje que presentaba la víctima

Sara Rivera Arauz tenía reporte de desaparición desde el 13 de enero.
San Pedro Sula.

Las autoridades confirmaron la identidad de la mujer cuyo cuerpo fue recuperado en el río Chamelecón, a la altura del sector de Baracoa, Puerto Cortés.

Se trata de Sara Rivera Arauz, quien tenía reporte de desaparición desde el 13 de enero.

El cadáver fue localizado en una estructura utilizada como barrera para desechos dentro del afluente, punto hasta donde se movilizaron equipos de socorro y personal de seguridad para efectuar el levantamiento e iniciar el proceso investigativo.

Debido al estado en que se encontraba el cuerpo, la identificación se logró mediante un tatuaje que presentaba la víctima, según indicaron las autoridades.

De manera preliminar se informó que la joven era originaria de Comayagua, aunque residía desde hacía un tiempo en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Tras su desaparición, sus familiares habían difundido alertas solicitando apoyo para ubicarla.

El caso continúa en investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Personas cercanas a la víctima han manifestado su pesar en redes sociales. Versiones no oficiales que circulan entre allegados señalan que el cuerpo presentaba señales de violencia; no obstante, estos extremos deberán ser confirmados por las autoridades forenses.

