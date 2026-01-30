Por robo paralizan atenciones en el Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Los servicios del Instituto de la Propiedad (IP) de San Pedro Sula fueron suspendidos este viernes 30 de enero, luego de registrarse un robo en las oficinas que albergan el Registro Inmueble, Registro Vehicular y Catastro Nacional, informó la institución a través de un aviso oficial. El hecho ocurrió en las instalaciones del Instituto de la Propiedad, ubicadas en el antiguo edificio de Zizima, en la salida hacia La Lima. De acuerdo con el comunicado, la medida se tomó como prevención mientras se evalúan los daños y se garantiza la seguridad del personal y de los usuarios.

Las autoridades del IP indicaron que cualquier actualización sobre la reanudación de actividades será comunicada oportunamente por medio de sus canales oficiales. Este hecho genera mayor preocupación entre la población, ya que no es la primera vez que el Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula es blanco de actos delictivos. Según antecedentes recientes, se trata del segundo incidente de robo registrado en estas oficinas, lo que ha encendido las alarmas sobre la falta de seguridad en una dependencia clave para trámites legales y patrimoniales.

La suspensión de los servicios ha provocado molestias entre los usuarios que desde tempranas horas llegaron a realizar gestiones. "Yo viajé desde El Progreso para sacar una escritura y ahora nos dicen que no habrá atención. Nadie responde por el tiempo ni el dinero que uno gasta", expresó María López, una de las afectadas. Otro ciudadano, José Hernández, quien pretendía realizar un trámite vehicular, lamentó la situación, "uno paga impuestos y viene a cumplir con sus obligaciones, pero se encuentra con estas sorpresas. Ya es la segunda vez que pasa algo así y siempre el perjudicado es el usuario", señaló. Equipos de la Policía Nacional se desplazaron hasta las instalaciones del Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula para realizar las investigaciones correspondientes en torno al hecho delictivo registrado en el lugar. Los agentes procedieron a levantar indicios y recabar información que permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos, así como determinar si existen responsables. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre lo sustraído ni sobre personas detenidas, mientras continúan las diligencias investigativas.