Julio dejó 260 millones en deudas por matrícula vehicular en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

El 30 de septiembre de 2025 finaliza la amnistía vehicular que exime del pago de multas, recargos e intereses por mora acumulados hasta 2024. Hasta ahora, 41,163 propietarios de vehículos han aprovechado este beneficio a nivel nacional. El Instituto de la Propiedad (IP) proyectaba beneficiar con la amnistía a 630,438 propietarios de carros y motocicletas y recaudar 61.4 millones de lempiras solo por concepto de tasa vehicular, sin incluir multas. Sin embargo, hasta la fecha únicamente 41,163 conductores se han puesto al día, generando ingresos de 88,523,033.58 lempiras. El monto superó lo estimado porque algunos usuarios adeudan por más de un vehículo.

En San Pedro Sula, la meta de recaudación es de 11.78 millones de lempiras, correspondiente al pago de 87,104 conductores. Hasta mayo de 2025, se contabilizan 634,528 propietarios en mora a nivel nacional: 293,352 de automóviles y 378,957 de motocicletas, con un adeudo total superior a 10,054 millones de lempiras por la Tasa Única Anual. En el Distrito Central, donde se concentra la mayor cantidad de morosos, hay 72,869 propietarios de carros y 51,770 de motos con deudas equivalentes a más de 554 millones de lempiras.

Ciudadanos desconocen sobre la amnistía vehicular

En redes sociales, ciudadanos expresan desconocimiento del beneficio. “¿Cuál beneficio?, deberían de beneficiar al que regularmente hace sus pagos”, comentó Antonio Crúz en Facebook de LA PRENSA.

Por su parte, Juan Carlos Destephen aseguró que no ha sido beneficiado con la amnistía. Las autoridades del IP recordaron que los usuarios pueden suscribir planes de pago de hasta 12 meses a través del sitio web oficial www.ip.gob.hn. El proceso consiste en ingresar al módulo de Registro Vehicular, consultar la tasa, seleccionar la opción “plan de pago” y llenar el formulario. Actualmente, el recargo por mora anual asciende a unos 3,250 lempiras, sin incluir el recargo municipal adicional. Aunque los importadores de vehículos no son beneficiarios directos porque no conservan los automóviles más de un año, consideran que la medida favorece tanto a los contribuyentes en mora como al Estado, señaló Erick Hernández, representante de los importadores de vehículos.

Más de 57 mil propietarios de vehículos cayeron en mora en el mes de julio

Respecto a la matrícula vehicular 2025, que inició en julio con las terminaciones de placas 0 y 1, el IP informó a LA PRENSA que 57,972 titulares acumularon una deuda de 260,891,185.85 lempiras por no pagar ese mes. En el Distrito Central y San Pedro Sula se registraron 17,388 morosos, con un adeudo conjunto de 101,104,810.20 lempiras. Por tipo de vehículo, los motociclistas fueron más morosos en San Pedro Sula (96) frente al Distrito Central (63). En cambio, entre los dueños de automóviles lidera el Distrito Central con 10,049 frente a 7,189 en San Pedro Sula. En contraste, 198,149 conductores sí cumplieron con el pago en julio, lo que generó una recaudación de 709,010,027.60 lempiras. Durante agosto deben pagar los vehículos con placas terminadas en 2 y 3; en septiembre, las terminaciones 4 y 5; en octubre, 6 y 7; en noviembre, 8 y 9; y en diciembre, las motocicletas. Este mes de agosto deben ponerse al día con la matrícula unos 184,082 conductores, 210,457 en septiembre y 202,063 en octubre, sumando 596,601 en tres meses. Johnny Ortiz, dirigente de taxis, manifestó que la amnistía debería extenderse más tiempo. “Son muchas las personas que por la difícil situación económica no pueden saldar esta deuda al contado o en el plazo que les corresponde”, expresó.

La falta de placas físicas ha aumentado la inseguridad en el país, aseguran

Más allá de la amnistía, la mayor preocupación ciudadana sigue siendo la falta de placas vehiculares, un problema que inició hace más de dos años. Hasta ahora, las autoridades no han brindado detalles sobre el avance del proceso de licitación para la compra de más de un millón de placas.

“Es preocupante, porque a raíz de la falta de placas ha incrementado la inseguridad en el país. Se reportan saqueos de viviendas, robo de vehículos y asaltos. Además, es más fácil que alguien robe un carro sin placas para delinquir”, aseveró Ortiz. El dirigente también recordó que cada año los conductores deben pagar 500 lempiras por la matrícula que incluye la placa, pero en su lugar reciben un permiso de papel. Hasta junio de 2025, el IP ha emitido 526,830 permisos: 237,967 para automóviles y 288,863 para motocicletas. Estos documentos provisionales tienen una vigencia de 90 días, cuando antes era de 30. El fracaso de licitaciones previas impidió cumplir la promesa oficial de entregar placas en julio de este año.Ante esta situación, algunos ciudadanos mandan a fabricar placas metálicas con el número asignado por el IP, a un costo de 500 lempiras, equivalente al precio de la oficial.