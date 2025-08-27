Julio dejó 260 millones en deudas por matrícula vehicular en Honduras

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), lamentó la prolongada ausencia de placas.“Esta situación refleja no solo un retraso administrativo, sino también la falta de planificación y coordinación en un tema que impacta directamente a miles de ciudadanos y empresarios que dependen del transporte seguro y legal para el desarrollo de sus actividades.Además, esta carencia tiene serias implicaciones en materia de seguridad vial y ciudadana”, declaró Qubain.El líder empresarial exhortó a las autoridades a priorizar este tema, garantizar procesos transparentes y acelerar la entrega de placas.<b>El parque vehicular nacional</b> está compuesto por más de 3,349,204 automóviles y motocicletas.