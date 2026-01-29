Inician demolición en mercado Medina a un mes de voraz incendio

A un mes del pavoroso incendio que consumió gran parte del mercado Medina-Concepción, autoridades municipales iniciaron este jueves 29 de enero la demolición de puestos y estructuras dañadas en las zonas afectadas, como parte del proceso previo a la reconstrucción del área comercial.
La alcaldía de San Pedro Sula informó que más de 200 vendedores resultaron afectados por el siniestro ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2025. Desde tempranas horas, maquinaria pesada ha trabajado en el retiro de escombros y estructuras calcinadas con el objetivo de dejar el área lista para la siguiente etapa de reconstrucción.
Durante la jornada, autoridades municipales y representantes de los comerciantes realizaron inspecciones para evaluar el avance de los trabajos y definir los mecanismos de reubicación temporal de los vendedores damnificados mientras se ejecuta el proyecto de reconstrucción.
La municipalidad aseguró que reconstruirá en su totalidad los 75 locales que fueron destruidos dentro del mercado Medina-Concepción, decisión tomada tras una inspección técnica que confirmó los daños estructurales provocados por el incendio.
El apoyo a los comerciantes también ha llegado desde el ámbito nacional. El pasado 14 de enero, Nasry Juan Asfura, presidente electo de Honduras, cumplió su promesa de respaldo al sector al entregar 1.6 millones de lempiras destinados a los vendedores que perdieron sus puestos y mercadería durante el incendio.
San Pedro Sula cuenta con cinco mercados municipales: Guamilito, Cofradía, Central, Fesitranh y Medina-Concepción. Históricamente, casi todos han sido afectados por incendios y posteriormente reconstruidos.
En el caso del mercado Medina-Concepción, el fuego no solo arrasó con puestos ubicados dentro del centro de abastos, sino también con propiedades privadas y puestos estacionarios situados en calles y avenidas aledañas.
Claudia Pineda, presidenta del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras (Sincosih), informó que 57 afiliados de su organización resultaron afectados. A ellos se suman 86 vendedores pertenecientes al Sindicato Único de Vendedores Auténticos Nacionales de Honduras (SUVANH), quienes operaban en los alrededores del mercado.
Además, el incendio causó daños a bodegas y locales privados, así como a los inquilinos de una cuartería cercana, quienes también perdieron parte de sus bienes debido a la propagación del fuego.