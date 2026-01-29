Inician demolición en mercado Medina a un mes de voraz incendio

San Pedro Sula, Cortés.

A un mes del pavoroso incendio que consumió gran parte del mercado Medina-Concepción, autoridades municipales iniciaron este jueves 29 de enero la demolición de puestos y estructuras dañadas en las zonas afectadas, como parte del proceso previo a la reconstrucción del área comercial.

La alcaldía de San Pedro Sula informó que más de 200 vendedores resultaron afectados por el siniestro ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2025. Desde tempranas horas, maquinaria pesada ha trabajado en el retiro de escombros y estructuras calcinadas con el objetivo de dejar el área lista para la siguiente etapa de reconstrucción.

Durante la jornada, autoridades municipales y representantes de los comerciantes realizaron inspecciones para evaluar el avance de los trabajos y definir los mecanismos de reubicación temporal de los vendedores damnificados mientras se ejecuta el proyecto de reconstrucción.