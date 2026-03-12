Hondureño es sentenciado a 8 años de prisión en USA por tráfico de ametralladora

Carolina del Norte, Estados Unidos

Un hondureño que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos fue sentenciado a 101 meses de prisión por tráfico de armas, incluido un arma de fuego modificada con un dispositivo de conversión a ametralladora, y por tráfico de drogas, informó Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

El sentenciado, Michael Naun Antunez Vásquez, de 22 años, fue declarado culpable de tráfico de armas, posesión y transferencia de un arma de fuego modificada a ametralladora, y posesión de arma en relación con un crimen de drogas. Tras cumplir su condena, será deportado y tiene prohibido regresar a Estados Unidos.

“Vásquez estaba en el país ilegalmente y puso en circulación armas peligrosas en nuestras calles, incluyendo un arma convertida en ametralladora”, señaló Ferguson. “Cuando alguien trafica armas y drogas y desatiende por completo las leyes y la seguridad pública, la prisión federal es el castigo adecuado”.

Por su parte, Alicia Jones, agente especial a cargo del ATF en Charlotte, indicó que el tráfico de armas “hace que nuestras comunidades sean menos seguras al poner armas en manos de individuos prohibidos y potencialmente peligrosos. Estamos comprometidos a detener el comercio ilegal de armas y asegurar que quienes amenazan a nuestras comunidades rindan cuentas”.