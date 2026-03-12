Hondureño es sentenciado a 8 años de prisión en USA por tráfico de ametralladora

Un hondureño que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos fue sentenciado a 101 meses de prisión por tráfico de armas, incluido un arma de fuego modificada con un dispositivo de conversión a ametralladora, y por tráfico de drogas, informó Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.
El sentenciado, Michael Naun Antunez Vásquez, de 22 años, fue declarado culpable de tráfico de armas, posesión y transferencia de un arma de fuego modificada a ametralladora, y posesión de arma en relación con un crimen de drogas. Tras cumplir su condena, será deportado y tiene prohibido regresar a Estados Unidos.
“Vásquez estaba en el país ilegalmente y puso en circulación armas peligrosas en nuestras calles, incluyendo un arma convertida en ametralladora”, señaló Ferguson. “Cuando alguien trafica armas y drogas y desatiende por completo las leyes y la seguridad pública, la prisión federal es el castigo adecuado”.
Por su parte, Alicia Jones, agente especial a cargo del ATF en Charlotte, indicó que el tráfico de armas “hace que nuestras comunidades sean menos seguras al poner armas en manos de individuos prohibidos y potencialmente peligrosos. Estamos comprometidos a detener el comercio ilegal de armas y asegurar que quienes amenazan a nuestras comunidades rindan cuentas”.
Detalles del caso
Según documentos judiciales, Michael Antunez Vásquez, ciudadano hondureño, fue detenido tras varias operaciones de venta de armas a un agente encubierto del ATF. El 9 de julio de 2024, vendió una pistola Romarm/Cugir con cargador de 30 cartuchos y aseguró poder vender más armas, dispositivos de conversión a ametralladora y drogas controladas.
El 18 de julio de 2024, Vásquez entregó al agente encubierto dos pistolas Glock; una Glock 30, .45 semiautomática con cargador de 25 cartuchos, y una Glock 19, 9 mm ensamblada con piezas robadas. Posteriormente, el 1 de agosto, vendió otra Glock 19 convertida a ametralladora y una Glock 48, además de acordar la venta de una libra de metanfetamina y un arma Romarm/Cugir.
Durante el operativo, Michael Antunez Vásquez fue detenido mientras viajaba como pasajero en un vehículo que fue interceptado por la policía del condado de Union. En el vehículo se incautaron dispositivo de conversión a ametralladora, cuatro pistolas, cargadores de alta capacidad, municiones y 28.7 gramos de metanfetamina.
Michael Antunez Vásquez permanecerá bajo custodia de los Alguaciles de EE. UU. y será trasladado al Sistema Federal de Prisiones cuando se le asigne una instalación.
El fiscal Ferguson reconoció el trabajo de investigación del ATF y la Oficina del Sheriff del Condado de Union. El caso fue procesado por la Fiscalía Federal de Charlotte.
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), división Charlotte, y de la Oficina del Sheriff del Condado de Union, cuyos responsables acompañaron al fiscal en el anuncio.