Nasry Asfura ordena anular pasaportes diplomáticos de exfuncionarios

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que ordenó anular los pasaportes diplomáticos otorgados a exfuncionarios, incluidos aquellos con carácter vitalicio, al considerar que no debe abusarse de ese tipo de privilegios. El mandatario realizó el anuncio la tarde del miércoles a su llegada al aeropuerto internacional Palmerola, en Comayagua, procedente de Chile, donde participó en la toma de posesión del presidente José Antonio Kast.

Consultado sobre qué ocurrirá con los pasaportes diplomáticos vitalicios, Nasry Asfura respondió que todos serán cancelados mediante un decreto ejecutivo. “Todos se van a anular. Ya voy a firmar ahora mismo el decreto ejecutivo. No puede ser. No podemos abusar de lo que no nos corresponde. Llegando a Casa Presidencial ya me tienen listo el decreto para firmarlo, junto con la canciller Mireya Agüero”, expresó el gobernante.

Obras y cumplimiento de contratos

En otro tema, el mandatario se refirió a los trabajos de construcción del Hospital del Sur, en Choluteca, y afirmó que las empresas y obreros responsables de la obra deberán cumplir con los contratos establecidos. “Ellos tienen un contrato y tienen que terminarlo. El trabajo lo tienen que hacer. Ese es uno de los préstamos financiados con organismos internacionales, entonces tienen que terminar y tienen que cumplir”, manifestó. Asfura enfatizó que su administración exigirá resultados en todas las obras públicas. “Todos tienen que cumplir su trabajo y sus obras”, sostuvo.

Evaluación de funcionarios