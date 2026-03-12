Platense vs Olimpia, EN VIVO, Liga Nacional Honduras: Horario y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de sumar puntos en un torneo que cada vez se vuelve más competitivo.

La primera vuelta del Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras llega a su recta final este jueves con un interesante duelo entre Platense y Olimpia .

El Estadio Francisco Morazán será el escenario deportivo del enfrentamiento entre tiburones y leones, donde se espera un buen ambiente en las gradas para un partido que promete emociones.

El conjunto porteño sabe que enfrentarse al Olimpia siempre representa un reto de gran magnitud, pero también una oportunidad perfecta para demostrar carácter y sumar puntos valiosos ante uno de los gigantes del fútbol hondureño.

Los dirigidos por Raúl Cáceres han tenido un torneo muy complicado, muy diferente al que realizaron en la campaña anterior. Actualmente marchan en la décima posición de la tabla con apenas ocho puntos, una situación que los obliga a reaccionar si quieren salir del fondo de la clasificación.

En el caso del Olimpia, tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo capitalino ha tenido una primera vuelta irregular y producto de ello se ubica en el sexto lugar con 12 unidades, lejos de los puestos de privilegio a los que su historia y afición están acostumbrados.

Se espera un partido dinámico, con momentos de mucha intensidad y oportunidades en ambas porterías. La clave estará en la eficacia frente al arco y en la capacidad de cada equipo para manejar los momentos del juego.