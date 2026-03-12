Congreso, SEN y Enee analizan medidas ante posible alza de combustibles

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Congreso Nacional, la Secretaría de Energía (SEN) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) sostuvieron este jueves una reunión para analizar medidas que permitan enfrentar el impacto del alza internacional de los combustibles, derivado del conflicto en Medio Oriente. Durante el encuentro, la Comisión de Energía del Congreso abordó temas como la posible incidencia de la crisis internacional en las facturas de hidrocarburos en Honduras, la revisión del programa de reducción de pérdidas de la Enee, proyectos de inversión y la situación actual del sistema energético nacional.

El presidente de la comisión y diputado del Partido Nacional de Honduras por Yoro, Milton Puerto, explicó que “se abordaron los temas del impacto que la actual crisis internacional va a tener en las facturas de hidrocarburos en el país”. Asimismo, indicó que también se discutió el ahorro energético y el impacto que podría generar el aumento del precio del combustible si el conflicto en Medio Oriente continúa. “Se habló del acompañamiento que puede hacer el Gobierno a través de un subsidio”, añadió.

Puerto anunció que se conformará una mesa de trabajo integrada por representantes del sector hidrocarburos, la Secretaría de Energía y el Congreso Nacional, con el objetivo de analizar soluciones ante el contexto internacional. “Vamos a facilitar, si es necesario, legislaciones que permitan hacerle frente a este problema global”, señaló el parlamentario. Por su parte, el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Pérez, adelantó que el equipo tendrá como prioridad minimizar el impacto del incremento en los precios de diversos productos, no solo en los combustibles. Según Pérez, es necesario impulsar reformas legales relacionadas con el sector energético e innovar en la búsqueda de soluciones que eviten un mayor impacto en el bolsillo de los hondureños.

Impacto internacional

El titular de la Secretaría de Energía y gerente interino de la Enee, Eduardo Oviedo, explicó que la crisis militar en Medio Oriente ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial. “Esto ha generado un aumento en el precio internacional del combustible. Hoy se discutió con la Comisión de Energía para tomar medidas a corto y mediano plazo y reducir el impacto en la economía nacional”, manifestó.

Diálogo y medidas para proteger al consumidor