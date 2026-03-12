La temporada 9 de Rick y Morty se estrena el 24 de mayo

La serie animada Rick y Morty, una de las producciones más populares de Adult Swim, regresará con nuevos episodios el domingo 24 de mayo a las 11:00 p. m. (ET/PT) con el estreno de su novena temporada.

La cadena anunció que la nueva entrega promete ser “más grande, audaz y ambiciosa”, con nuevas aventuras del científico Rick Sánchez y su nieto Morty a través del multiverso.

“Sé que mi trabajo es decir que esta serie se supera constantemente, pero también tiene la ventaja de ser cierto”, afirmó Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim.

“Da un poco de miedo lo que este equipo del programa está haciendo temporada tras temporada: invierten una cantidad absurda de talento y brillantez en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura conceptual con algunos de los mejores guiones de personajes jamás escritos”, añadió.