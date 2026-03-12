La temporada 9 de Rick y Morty se estrena el 24 de mayo

La serie animada Rick y Morty, una de las producciones más populares de Adult Swim, regresará con nuevos episodios el domingo 24 de mayo a las 11:00 p. m. (ET/PT) con el estreno de su novena temporada.
La cadena anunció que la nueva entrega promete ser “más grande, audaz y ambiciosa”, con nuevas aventuras del científico Rick Sánchez y su nieto Morty a través del multiverso.
“Sé que mi trabajo es decir que esta serie se supera constantemente, pero también tiene la ventaja de ser cierto”, afirmó Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim.
“Da un poco de miedo lo que este equipo del programa está haciendo temporada tras temporada: invierten una cantidad absurda de talento y brillantez en estos episodios. Desde el primer fotograma, verán una locura conceptual con algunos de los mejores guiones de personajes jamás escritos”, añadió.
El regreso del fenómeno animado
De acuerdo con la descripción oficial de la temporada, la serie volverá con su característico humor irreverente y referencias al multiverso.
“¡Rick y Morty han vuelto, cariño! La novena temporada es un éxito asegurado. ¡Nada de basura de IA! Solo basura orgánica de primera, hecha por humanos reales con rasgos humanos reales como vello en la espalda y quistes. Por favor, véanlo, o habremos descuidado a nuestras familias en vano”, señala el texto promocional.
Adult Swim informó además que un clip de adelanto de la nueva temporada se publicará el 12 de marzo en sus redes sociales.
Un éxito de audiencia y crítica
Rick y Morty ha sido la comedia número uno en cable en Estados Unidos durante sus temporadas tres, cuatro, cinco y seis. La serie también ha ganado dos premios Emmy a Mejor Programa Animado.
La producción cuenta con las voces de Ian Cardoni, Harry Belden, Sarah Chalke, Chris Parnell y Spencer Grammer, y está producida ejecutivamente por Dan Harmon y Scott Marder, quien además se desempeña como showrunner.
La novena temporada se estrenará en más de 170 países y en 42 idiomas, según Adult Swim.
En Estados Unidos, los nuevos episodios estarán disponibles para compra en tiendas digitales al día siguiente de su estreno en televisión. Posteriormente, la temporada llegará al streaming el 31 de agosto.