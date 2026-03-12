Netflix alista serie sobre la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera

Ciudad de México

La plataforma Netflix anunció este jueves el desarrollo de una nueva serie basada en la "apasionada y turbulenta" vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, la cual explorará su relación personal y creativa en el contexto político, social y artístico del siglo XX. Según informó la plataforma, en un comunicado, la serie abordará tanto la dimensión íntima de la pareja como el entorno cultural y político que rodeó su obra, en una época de fuertes transformaciones en México.

"Desde el lado más íntimo de la 'Paloma' y el 'Elefante', narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor", explicó Netflix. Así como, agregó, "la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público". El proyecto será dirigido por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, con la producción de Mónica Lozano, a través de Alebrije Producciones.