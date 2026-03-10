La música de KPop Demon Hunters sonará en los Premios Óscar 2026

La edición 98 de los Premios Óscar contará con dos números musicales especiales dedicados a los nominados a Mejor Canción Original de este año, anunciaron los productores de la ceremonia que será conducida por Conan O'Brien.
El productor ejecutivo y showrunner Raj Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan anunciaron que el espectáculo contará con presentaciones dedicadas a las películas KPop Demon Hunters y Pecadores, dos de los fenómenos cinematográficos del año.
El segmento dedicado a KPop Demon Hunters reunirá a las intérpretes del grupo ficticio Huntr/x -Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami- quienes cantarán el tema "Golden", en una puesta en escena que combinará música en vivo con danza tradicional coreana para rendir tributo al folclore que inspira la historia de la cinta animada de Netflix.
Por su parte, el número musical de Pecadores reunirá al protagonista Miles Caton junto al compositor Raphael Saadiq, quienes interpretarán la canción "I Lied to You".
@a.c.e_hype CONGRATULATIONS to Kpop Demon Hunters & Golden on the Oscars Nominations 🎉🌟 @KPop Demon Hunters Netflix #kpopdemonhunters #golden #oscars #huntrix #sajaboys ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast
La puesta en escena incluirá además a la reconocida bailarina Misty Copeland, así como a músicos invitados como Eric Gales, Shaboozey, Brittany Howard, Christone 'Kingfish' Ingram, Bobby Rush y Alice Smith, además de los coprotagonistas Buddy Guy, Jayme Lawson y Li Jun Li.
"Este año, nuestras presentaciones musicales están inspiradas en dos de los fenómenos culturales más poderosos del cine", señalaron Kapoor y Mullan en un comunicado, destacando que los números buscan convertirse en homenajes cinematográficos que celebren la relación entre música y narrativa.
La gala también contará con la participación del cantante Josh Groban junto al Los Angeles Master Chorale, mientras que los productores adelantaron que se anunciarán más invitados en los días previos al evento.
La ceremonia de los Óscar se celebrará en el Dolby Theatre y se transmitirá en vivo por ABC y Hulu el domingo 15 de marzo, con la alfombra roja comenzando media hora antes de la transmisión oficial.