La música de KPop Demon Hunters sonará en los Premios Óscar 2026

La edición 98 de los Premios Óscar contará con dos números musicales especiales dedicados a los nominados a Mejor Canción Original de este año, anunciaron los productores de la ceremonia que será conducida por Conan O'Brien.

El productor ejecutivo y showrunner Raj Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan anunciaron que el espectáculo contará con presentaciones dedicadas a las películas KPop Demon Hunters y Pecadores, dos de los fenómenos cinematográficos del año.

El segmento dedicado a KPop Demon Hunters reunirá a las intérpretes del grupo ficticio Huntr/x -Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami- quienes cantarán el tema "Golden", en una puesta en escena que combinará música en vivo con danza tradicional coreana para rendir tributo al folclore que inspira la historia de la cinta animada de Netflix.

Por su parte, el número musical de Pecadores reunirá al protagonista Miles Caton junto al compositor Raphael Saadiq, quienes interpretarán la canción "I Lied to You".