Taylor Swift, otro año siendo la cantante más nillonaria del mundo

Taylor Swift se convirtió en la cantante mujer con mayor patrimonio del mundo, según el listado de multimillonarios 2026 de Forbes.

La estrella del pop estadounidense cuenta con una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares que la sitúa por encima de otras figuras femeninas de la industria musical como Rihanna y Beyoncé.

Con 36 años, Swift ocupa el séptimo lugar en el ranking general de celebridades multimillonarias, que este año reúne a 22 personalidades del entretenimiento y el deporte con un patrimonio colectivo de 48.100 millones de dólares, frente a los 39.000 millones que sumaban los 18 integrantes de la lista en 2025.

La fortuna del artista se sustenta en tres pilares: cerca de 1.000 millones de dólares acumulados en regalías y giras —incluyendo los ingresos de su histórica gira Eras Tour—, un catálogo musical valorado en aproximadamente 900 millones de dólares, y un portafolio inmobiliario estimado en 100 millones de dólares.

Taylor Swift alcanzó por primera vez el estatus de multimillonaria en 2023.

Por detrás de Swift en el segmento femenino del ranking aparecen Rihanna, con 1.000 millones de dólares, y Beyoncé, también con 1.000 millones, en los puestos 20 y 21 del listado general respectivamente.

La cantante de Barbados construyó su fortuna principalmente a través de Fenty Beauty, la empresa de cosméticos que cofundó junto al grupo LVMH, mientras que Beyoncé acumuló su patrimonio a lo largo de casi tres décadas de carrera, primero como integrante del grupo Destiny’s Child y luego como solista.

La intérprete de origen tejano ostenta además el récord de más premios Grammy de la historia, con 35 galardones, y se alzó con su primer Grammy a Álbum del Año en 2025.

El listado general de celebridades lo encabeza el director de cine Steven Spielberg, con 7.100 millones de dólares, seguido del creador de Star Wars, George Lucas, con 5.200 millones.

En tercer lugar figura la leyenda del baloncesto Michael Jordan, con 4.300 millones, quien durante su carrera en la NBA percibió un salario total de apenas 90 millones de dólares, pero generó más de 2.000 millones antes de impuestos gracias a acuerdos comerciales con marcas como Nike, Hanes y Gatorade.

Entre las novedades de 2026 destacan cuatro incorporaciones al listado: la ya mencionada Beyoncé, el extenista suizo Roger Federer, el rapero y productor Dr. Dre, y el director canadiense James Cameron.

Federer, retirado desde 2022, acumuló su fortuna principalmente gracias a una participación estimada del 3% en la empresa suiza de ropa deportiva On, que cotizó en bolsa desde 2021 con una capitalización de mercado cercana a los 15.000 millones de dólares.