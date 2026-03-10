Whoopi Goldberg a Timothée Chalamet: “Es un niño inmaduro aún"

Estados Unidos.

Los copresentadoras del programa "The View" respondieron a Timothée Chalamet después de que sus comentarios contra el ballet y la ópera se hicieran virales en redes sociales.

Chalamet recibió fuertes críticas cuando, en una entrevista con Matthew McConaughey transmitida por CNN, calificó el ballet y la ópera como artes en decadencia y que "ya no le importan a nadie".

En el episodio del lunes de "The View", Sunny Hostin declaró que, como miembro del Dance Theatre of Harlem, se sintió "ofendida y decepcionada" por los comentarios del actor.

"No me di cuenta de que fuera tan insulso y superficial", declaró sin rodeos.

Por su parte, Sheryl Underwood, quien sustituyó a Alyssa Farah Grriffin durante su baja por maternidad, atribuyó el momento a la "jovenza" de Chalamet, de 30 años.

“Y tú, sentado con Matthew McConaughey, haciendo bromas y charlando... creo que él pensó que podía decir eso”, dijo.

“Primero, acaba de hacer una buena película de ping-pong. Es un hombre joven y guapo, pero apuesto a que si interpretara a [el bailarín] Rudolf Nureyev... respetaría un poco más esta forma de arte”.

“Eso demuestra que muchos jóvenes necesitan entender, no solo hacer el dedo medio y decir algo”, continuó. “Entiendan realmente que sus palabras tienen significado para otros jóvenes”.

Pero Whoopi Goldberg no estaba dispuesta a ser indulgente con Chalamet, sobre todo teniendo en cuenta que su madre y su hermana han trabajado en ballet.

“Vienes de una familia de bailarines, así que cuando criticas la forma de arte de otro, no te sientes bien”, explicó. “No te sientes bien de verdad, o qué”.