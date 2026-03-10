Whoopi Goldberg a Timothée Chalamet: “Es un niño inmaduro aún"

Los copresentadoras del programa "The View" respondieron a Timothée Chalamet después de que sus comentarios contra el ballet y la ópera se hicieran virales en redes sociales.
Chalamet recibió fuertes críticas cuando, en una entrevista con Matthew McConaughey transmitida por CNN, calificó el ballet y la ópera como artes en decadencia y que "ya no le importan a nadie".
En el episodio del lunes de "The View", Sunny Hostin declaró que, como miembro del Dance Theatre of Harlem, se sintió "ofendida y decepcionada" por los comentarios del actor.
"No me di cuenta de que fuera tan insulso y superficial", declaró sin rodeos.
Por su parte, Sheryl Underwood, quien sustituyó a Alyssa Farah Grriffin durante su baja por maternidad, atribuyó el momento a la "jovenza" de Chalamet, de 30 años.
“Y tú, sentado con Matthew McConaughey, haciendo bromas y charlando... creo que él pensó que podía decir eso”, dijo.
“Primero, acaba de hacer una buena película de ping-pong. Es un hombre joven y guapo, pero apuesto a que si interpretara a [el bailarín] Rudolf Nureyev... respetaría un poco más esta forma de arte”.
“Eso demuestra que muchos jóvenes necesitan entender, no solo hacer el dedo medio y decir algo”, continuó. “Entiendan realmente que sus palabras tienen significado para otros jóvenes”.
Pero Whoopi Goldberg no estaba dispuesta a ser indulgente con Chalamet, sobre todo teniendo en cuenta que su madre y su hermana han trabajado en ballet.
“Vienes de una familia de bailarines, así que cuando criticas la forma de arte de otro, no te sientes bien”, explicó. “No te sientes bien de verdad, o qué”.
@theviewabc #WhoopiGoldberg reacts to Oscar nominee Timothée Chalamet saying that "no one cares" about opera or ballet anymore: "Be careful, boy!" #TheView ♬ original sound - The View
También le molestó que Chalamet bromeara tras sus comentarios insultantes sobre el ballet y la ópera: "Con todo el respeto a la gente del ballet y la ópera... Acabo de perder 14 centavos en audiencia".
Goldberg reflexionó: "Probablemente no te diste cuenta hasta que dijiste: 'Ay, estoy en problemas', pero luego lo agravaste y dijiste: '14 centavos'. No, cuando la gente se enfada, serán mucho más que 14 centavos".
"Así que ten cuidado", continuó. "Solo lo digo. Ten cuidado, chico".
“Para mí es un niño”, enfatizó Goldberg. “Sin faltarle al respeto. De verdad, no te disculpes cuando has insultado porque no suena bien. No puedes decir: ‘Oh, esto es una tontería, sin faltarle al respeto’. Eso es una absoluta falta de respeto”.
El actor ya había hecho comentarios similares antes
Si bien el comentario ofensivo de Chalamet sobre el ballet y la ópera causó indignación el fin de semana, ya había hecho comentarios similares antes.
Durante la promoción de “El Rey” en 2019, reflexionó sobre sus inicios como actor y compartió: “No es que diga ‘pobre de mí’, pero empiezas a trabajar en películas, empiezas a actuar, a perseguir lo tuyo”.
“Empecé a tener la sensación de que tal vez era ópera o ballet o algo así, como una forma de arte en extinción”, continuó.