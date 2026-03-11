One Piece: los episodios del anime que inspirarán la segunda temporada del live-action

La segunda temporada de One Piece, la adaptación live-action producida por Netflix, cubrirá cinco arcos narrativos del anime y manga original creados por Eiichiro Oda.

La nueva entrega comprende el material correspondiente a los capítulos 96 al 154 del manga y los episodios 45 al 91 del anime, y marca el ingreso oficial de los Piratas del Sombrero de Paja a la Grand Line, la región marítima más peligrosa y misteriosa del universo de la franquicia.

Los cinco arcos que estructuran esta entrega son, en orden narrativo: Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

Cada uno introduce personajes, facciones y elementos de construcción de mundo que serán determinantes no solo para esta temporada sino para el desarrollo de la historia en futuras entregas.

El arco de Loguetown, con el que arranca la temporada, sitúa a la tripulación en la ciudad natal y lugar de ejecución de Gol D. Roger, el legendario Rey de los Piratas.

Esta etapa inicial también incorpora a Tashigi, una espadachina de la Marina que guarda un notable parecido con la rival de infancia de Zoro, y a Smoker, vicealmirante de la Marina. Además, retornan antagonistas de la primera temporada, como Buggy y Alvida, en busca de revancha.

En Reverse Mountain, la tripulación ingresa a la Grand Line a través de una montaña por la que las corrientes oceánicas fluyen cuesta arriba, y se encuentran con Laboon, una ballena de proporciones insulares que lleva años esperando el regreso de su tripulación, los Piratas Rumbar. A esta última pertenece el músico Brook, quien tendrá un rol clave más adelante.

Esta historia, además, introduce a la organización criminal Baroque Works, cuya relevancia se extenderá a lo largo de varios arcos posteriores.

Previamente, en el primer episodio, se presenta a Miss Sunday (quien más tarde es identificada como Nico Robin), Miss Valentine y Mr. 5. Los tres también son miembros de dicha organización.

En Whiskey Peak, primer puerto de la Grand Line, la tripulación recibe una aparente bienvenida festiva que oculta una trampa tendida por cazarrecompensas vinculados a Baroque Works.