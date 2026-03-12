Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia sube y presiona a los líderes; Platense se hunde

Olimpia sacó un triunfo importante del estadio Morazán este miércoles contra Platense, al que le ganó por marcador de 1-2 en el cierre de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Hasta el segundo tiempo se tuvo que esperar para ver goles en un partido que fue de menos a más. El uruguayo Santiago Ramírez y Jorge Álvarez marcaron los goles para la victoria del equipo de Eduardo Espinel.

Erick Puerto, goleador del Platense, anotó el tanto del descuento desde el manchón penal, pero no le ajustó al Tiburón que esta noche jugó de local en el coloso sampedrano.

El Olimpia con este triunfo sube del sexto hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos y le mete presión a los líderes Motagua y Real España, ambos con 22 unidades en su casillero. Los azules con mejor diferencia de goles.

El bicampeón nacional baja a los Potros del Olancho FC con 14 puntos, Lobos de la UPN con 13 pts y Marathón se queda con 12 unidades.

Para Platense es su cuarta derrota del campeonato y se hunde en el penúltimo lugar de la clasificación con 8 puntos, uno más que el sotanero CD Choloma.