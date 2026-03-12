Kunno confirma boda eclesiástica de Ángela Aguilar y Christian Nodal

México.

Nuevamente los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal, de 22 y 27 años de edad, respectivamente, están en la mira en redes sociales porque el generador de contenido Kunno filtró cuándo será su boda religiosa con la que terminarían de sellar su amor.

Fue en el reality show “La Casa de los Famosos” de Telemundo que el generador de contenido y amigo de la hija de Pepe Aguilar habló de la próxima boda de los artistas de regional mexicano. En breve, sus palabras causaron revuelo y vía redes sociales hablan del tema.

Tras la filtración de Kunno el periodista Javier Ceriani retomó la noticia del próximo matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ya que previamente había expuesto que estarían a nada de caminar nuevamente hacia el altar.