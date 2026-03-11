Maribel Guardia destapa nuevo pleito por el testamento de Julián Figueroa

México.

A través de su cuenta en Instagram la actriz Maribel Guardia lanzó este miércoles 11 de marzo un comunicado para dar a conocer que hay un nuevo pleito legal por el testamento de su fallecido hijo, Julián Figueroa, quien fue fruto del romance que tuvo con el cantautor Joan Sebastian.

Hay que destacar que la integrante de la obra de teatro “Perfume de gardenia”, que ahora protagoniza Marjorie de Sousa tras la salida de Aracely Arámbula, aseguró que no está involucrada en este nuevo proceso, de modo que sólo quiso informar lo que está sucediendo.

“Hola a todos. Nuestros abogados nos informan que en Guerrero se llevó a cabo un procedimiento contra la notaría que realizó el testamento de Julián. Nosotros no somos parte en dicho proceso y se realizó con ‘total hermetismo’, sólo participó la parte actora”, se lee en el comunicado de Maribel Guardia.