Maribel Guardia destapa nuevo pleito por el testamento de Julián Figueroa

A través de su cuenta en Instagram la actriz Maribel Guardia lanzó este miércoles 11 de marzo un comunicado para dar a conocer que hay un nuevo pleito legal por el testamento de su fallecido hijo, Julián Figueroa, quien fue fruto del romance que tuvo con el cantautor Joan Sebastian.
Hay que destacar que la integrante de la obra de teatro “Perfume de gardenia”, que ahora protagoniza Marjorie de Sousa tras la salida de Aracely Arámbula, aseguró que no está involucrada en este nuevo proceso, de modo que sólo quiso informar lo que está sucediendo.
“Hola a todos. Nuestros abogados nos informan que en Guerrero se llevó a cabo un procedimiento contra la notaría que realizó el testamento de Julián. Nosotros no somos parte en dicho proceso y se realizó con ‘total hermetismo’, sólo participó la parte actora”, se lee en el comunicado de Maribel Guardia.
De acuerdo con la información de Maribel Guardia, este proceso legal efectuado en Guerrero sería porque se pone en duda la “autenticidad de la firma del notario”. Aunque dijo que se trata de un recurso válido para tener diferentes opiniones, la madre de Julián Figueroa destacó que en este caso no se dio la pauta para que haya otras posturas.
“En dicho procedimiento se habría presentado un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario. Dicho peritaje es una opinión técnica que, como todo, en derecho puede tener opiniones en contrario, sólo que allí no hubo espacio para otra opinión”.
Finalmente Maribel Guardia enfatizó que este nuevo proceso legal del que no es parte se efectúa en Guerrero y no en Morelos, del que es parte debido al conflicto legal que se inició tras la muerte de Julián Figueroa, quien perdió la vida el 9 de abril de 2023 a los 27 años de edad; habría fallecido cuando dormía y al sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.