L1,110 millones en equipos del aeropuerto internacional Palmerola siguen apagados

<b>Fernando Pinzón,</b> gerente de Ingeniería y Mantenimiento de PIA, explicó que la central eléctrica recibe energía de la Enee y la distribuye en 15 subestaciones del aeropuerto, pero no funciona, lo que impide encender las luces de pista y otros equipos.Respecto al balizamiento, Pinzón detalló: “Básicamente, esas son las luces de pista, mismas que ya están instaladas y entregadas desde el 23 de septiembre de 2022, pero la SIT no las puso en funcionamiento para entregárselas al operador”.También señaló que los equipos instalados son de “marcas top” utilizadas en aeródromos de primer nivel, pero permanecen sin operar. Otro caso es el sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS categoría 1), instalado desde 2022, pero sin certificación final, pues nunca se realizó el vuelo de verificación.Al momento de la apertura sí se entregaron las pasarelas de embarque, adquiridas por 4.1 millones de dólares a la empresa TK Airport Solutions S.A.“Desde el inicio de operaciones anticipadas las tenemos bajo nuestra responsabilidad”, aseguró Pinzón. El experto advirtió que las aerolíneas cuestionan cómo el aeropuerto cuenta con equipos de última generación instalados, pero en desuso, mientras se emplean soluciones provisionales que reducen la confiabilidad y seguridad de las operaciones.