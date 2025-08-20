Excongresista Matt Gaetz critica inactividad de radares en Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El excongresista estadounidense Matt Gaetz expresó su preocupación por la presunta desactivación de radares en la base aérea José Enrique Soto Cano, en Palmerola, al considerar que esto representa un riesgo en la lucha contra el narcotráfico en la región. En declaraciones al medio One American News, Gaetz afirmó contar con informes que señalan que dichos equipos permanecen apagados, a pesar de ser de última tecnología y haber sido donados por el gobierno de España.

Recordó que la base de Palmerola es estratégica, no solo por su papel en operaciones antidrogas, sino también como punto clave para brindar respuesta rápida ante desastres naturales en Centroamérica. Durante la entrevista, mostró imágenes de los dispositivos y cuestionó la supuesta negativa de Honduras a utilizarlos. "No los están permitiendo usar de manera intencional, quizá por resentimiento hacia el ejército de Estados Unidos. ¿Por qué Honduras se negaría a activar el radar de pista?", planteó. Gaetz, quien en su momento sonó como posible fiscal general en un eventual segundo mandato de Donald Trump, advirtió que la decisión del gobierno hondureño envía un mensaje "mezquino y contraproducente" a Washington.

El exlegislador también manifestó temor de que China pueda tener mayor injerencia sobre el aeropuerto, recordando que bajo la administración de Xiomara Castro se formalizaron relaciones diplomáticas con el país asiático. “Al gobierno de Honduras le decimos: enciendan las luces y activen el radar del aeropuerto, por la seguridad de nuestras tropas y de los ciudadanos estadounidenses que viajan allí”, expresó.

En tono de advertencia, agregó que Estados Unidos no descarta tomar medidas. “Ya hay un presidente hondureño preso en nuestro país. Si es necesario, tenemos espacio para uno más”, afirmó en referencia a Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Nueva York.

Jefe de las FFAA: "No hay radares operativos"