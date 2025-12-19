¿Qué resultados ocupan Olimpia y Marathón para clasificar a la final del torneo?

Olimpia y Marathón tienen el boleto a la gran final del Torneo Apertura 2025 al alcance de sus mano en las triangulares de la Liga Nacional de Honduras, con panoramas distintos pero favorables de cara a la recta final del campeonato. Ambos clubes dependen, en gran medida, de sus propios resultados para sellar la clasificación de la gran final y confirmar su condición de equipos más regulares del campeonato.

En el caso de Marathón, el duelo clave será el que dispute el domingo 21 de diciembre a las 3:00 de la tarde en Puerto Cortés, cuando visite a Platense. Ese partido puede resultar determinante para los sampedranos, que llegan con ventaja en su grupo y saben que un resultado positivo les abrirá las puertas de la final. El contexto favorece claramente al conjunto verdolaga, ya que tanto Platense como Olancho FC únicamente pueden aspirar a un máximo de siete puntos en la triangular. Si Marathón logra al menos un empate en su próximo compromiso, asegurará automáticamente su clasificación a la gran final.

Este escenario se sustenta en el reglamento, que establece que en caso de igualdad de puntos tras los cuatro partidos de la triangular, el criterio de desempate será la mejor posición en la fase regular. En ese apartado, Marathón tiene la ventaja, por lo que un punto le basta para sellar el boleto. Por su parte, Olimpia tiene un panorama más inmediato. Si el sábado vence a Motagua, el león avanzará directamente a la final sin depender de otros resultados. En caso de empate, llegaría a siete puntos y tendría que esperar que Real España derrote a Motagua para que la clasificación se defina en la última jornada de las triangulares, precisamente en el duelo ante la Máquina.