Roosevelt Hernández confirma que no hay radares en el Atlántico

Tegucigalpa, Honduras

Dos días después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señalara a Honduras como un “puente aéreo” para el transporte de droga desde Venezuela, el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, confirmó que el país carece de radares operativos para combatir el narcotráfico. En entrevista con TN5, Hernández explicó: “En la lucha contra el narcotráfico nosotros no tenemos radares. Los radares que se adquirieron, pues cuando nosotros los recibimos nos dimos cuenta de que no estaban funcionando”.

Indicó que actualmente solo existe un radar, ubicado en el Golfo de Fonseca, lo que deja al Caribe hondureño sin cobertura. A pesar de esta limitación, el jefe castrense aseguró que se mantiene una vigilancia aérea y marítima efectiva. Hernández reveló que en lo que va del año, solo una avioneta cargada de droga ha caído en territorio nacional. Sobre los radares defectuosos adquiridos en administraciones anteriores, el general señaló que la institución ha desarrollado su propio aparato, el cual está próximo a ser probado para determinar su alcance. No ofreció detalles sobre el costo ni el lugar donde será instalado.