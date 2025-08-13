EEUU: Nicolás Maduro utiliza a Honduras como puente aéreo en tráfico de droga

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico que utiliza un “Air Bridge” para mover cocaína desde Venezuela hacia Honduras, y de ahí a Guatemala y México, con destino final en Estados Unidos.
Según Bondi, este corredor aéreo cuenta con sobornos y protección para operar sin ser detectado, y forma parte de una alianza con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles.
En declaraciones a Fox News, Bondi sostuvo que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios, mientras que el Departamento de Justicia ha confiscado bienes valorados en más de 700 millones de dólares, incluidos aviones privados, mansiones y vehículos de lujo. Además, señaló que el mandatario venezolano es “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Horas después, el Gobierno de Honduras emitió un comunicado rechazando “de forma enérgica” las afirmaciones de Bondi, calificándolas de falsas y defendiendo que la administración de la presidenta Xiomara Castro lidera “una ofensiva histórica contra el crimen transnacional del narcotráfico”, con los decomisos de cocaína “más grandes y jamás registrados” en la historia del país.
El pronunciamiento oficial detalló que las operaciones antidrogas se realizan en coordinación con Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y organismos especializados, con apoyo de la base de Cayo Hueso, Florida.
En los decomisos marítimos, precisó, también participa la Armada de Colombia junto a la Unidad Marítima Especial de la Fuerza Naval hondureña, respaldada por la CIA, la DEA y el FBI.
El Gobierno concluyó que Honduras es hoy “un bastión en la lucha global contra el crimen del narcotráfico” y advirtió que no permitirá “distorsiones que lesionen la dignidad” del pueblo hondureño.
Bienes confiscados
El Gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el Cartel de los Soles, que la Administración de Donald Trump declaró el pasado julio como una organización terrorista.
Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, de narcotráfico y terrorismo. En concreto, Washington asegura que este grupo está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.