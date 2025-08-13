  1. Inicio
Estados Unidos busca que extradiciones de hondureños sean más eficientes

Colleen Anne Hoey y Rebeca Ráquel Obando, sostuvieron una reunión para dar seguimiento a la mejora y agilización de las solicitudes de extradición.

Encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
Tegucigalpa, Honduras.

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, sostuvo una nueva reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, con el objetivo de avanzar en la eficiencia de los trámites de extradición entre ambos países.

Según informó el Poder Judicial, el encuentro se centró en evaluar los mecanismos actuales y proponer acciones que permitan acelerar la respuesta en estos procesos, considerados clave para combatir el crimen organizado y reforzar la cooperación bilateral en materia judicial.

Esta fue la segunda reunión formal entre Hoey y Obando, luego del diálogo iniciado el 14 de julio pasado, en el que también se abordaron temas relacionados con el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional.

En esta ocasión, el énfasis estuvo en dar seguimiento a compromisos previos, garantizando que las solicitudes de extradición se gestionen con mayor rapidez y transparencia, lo que, según el Poder Judicial, contribuirá a la seguridad y la estabilidad tanto de Honduras como de la región.

Redacción La Prensa
