Estados Unidos busca que extradiciones de hondureños sean más eficientes

Tegucigalpa, Honduras.

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, sostuvo una nueva reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, con el objetivo de avanzar en la eficiencia de los trámites de extradición entre ambos países.

Según informó el Poder Judicial, el encuentro se centró en evaluar los mecanismos actuales y proponer acciones que permitan acelerar la respuesta en estos procesos, considerados clave para combatir el crimen organizado y reforzar la cooperación bilateral en materia judicial.