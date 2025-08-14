Honduras rechaza acusación de fiscal Pam Bondi y defiende lucha antidrogas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Gobierno de Honduras rechazó este miércoles acusaciones de la fiscal estadounidense, Pam Bondi, sobre presuntos pagos de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas hacia EE.UU., defendiendo su lucha contra el narcotráfico y destacando los mayores decomisos históricos realizados en colaboración internacional. "Rechazamos de forma enérgica la falsa declaración de la Fiscal Pam Bondi. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro libra una ofensiva histórica contra el crimen transnacional del narcotráfico, ejecutando los decomisos de cocaína más grandes y jamás registrados", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano en redes sociales.

Según declaraciones de Bondi a la cadena Fox, "hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas, también están intercambiando dinero por sobornos, para que los puertos y espacios de entrada para llevar todas estas drogas a Estados Unidos y otros países". La Cancillería hondureña señaló además que "desde La Florida, la base de Cayo Hueso emite alertas sobre aeronaves sospechosas, y en Honduras CCOI, en operación conjunta con EEUU, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y los organismos especializados, despliegan las operaciones permanentes que localizan, interceptan y decomisan droga cuya ruta y destino final, en su gran mayoría, es Estados Unidos". También expresó que "en los decomisos marítimos las alertas provienen de la Armada de Colombia, quien coordina con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Unidad Marítima Especial (UME) de nuestra Fuerza Naval, apoyada por la CIA, la DEA y el FBI". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.