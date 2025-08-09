Xiomara Castro expresa apoyo a Nicolás Maduro tras acusaciones de EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, manifestó este sábado su solidaridad con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos anunciara una recompensa millonaria por información que conduzca a su arresto. “El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto”, afirmó la mandataria hondureña en su cuenta de X.

El comunicado de Xiomara Castro gira en torno al anuncio de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sobre una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura de Maduro.

A la postura de Castro se sumó Lucky Medina, coordinador de campaña de Rixi Moncada, quien expresó: "28 millones de venezolanos sufren el bloqueo económico impuesto por el imperio estadounidense para asfixiarlos. Ese mismo modelo en Honduras privatizó ríos, bosques, mares y montañas. Así actúa el capitalismo". No obstante el diputado liberal Jorge Cálix criticó la postura de la presidenta y le pidió no "hablar en nombre del pueblo hondureño que repudia a los dictadores". "Usted, su familia y su candidata, al defender al narcodictador de Maduro, cierran sus ojos ante el sufrimiento de los millones de venezolanos que huyen de la represión y el hambre. No es cuestión de ataques infundados. Es una realidad que atormenta a los venezolanos y que ustedes pretenden importar a nuestro país, pero que no lo vamos a permitir", agregó Cálix.

El presidente venezolano fue acusado en 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, por cargos de narcotráfico y terrorismo. En enero de este año, Washington ya había elevado la recompensa a 25 millones de dólares.