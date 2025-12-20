Jefe de las Fuerzas Armadas realiza recorrido por el CLE

Tegucigalpa, Honduras.

El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, realizó este sábado un recorrido de supervisión en las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), acompañado por la Junta de Comandantes, como parte de sus primeras acciones tras asumir la jefatura militar. La visita tuvo como objetivo constatar el estado de las operaciones y actualizarse sobre los procedimientos que se desarrollan en el CLE, en el marco del proceso electoral posterior a los comicios generales del 30 de noviembre.

En su primer discurso como jefe del Estado Mayor Conjunto, Valerio Ardón expresó su respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y reiteró el respaldo institucional a los procedimientos establecidos en la Ley Electoral. "Según la Constitución, las Fuerzas Armadas son apolíticas, obedientes y no deliberantes. El pueblo hondureño puede confiar en nosotros; seguiremos siendo una institución legal", afirmó el general. Valerio Ardón asumió oficialmente el cargo el jueves, durante una ceremonia de cambio de mando celebrada en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, en sustitución de Roosevelt Hernández.

#RecorridoJEMC || En este momento el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada, Héctor Benjamín Valerio Ardón, acompañado por la Honorable Junta de Comandantes, realiza un recorrido de supervisión y actualización en las instalaciones del CLE. pic.twitter.com/jWEvPNolt3 — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) December 20, 2025

El acto contó con la presencia de la presidenta de la República, Xiomara Castro. Como parte de la nueva estructura de mando, el coronel de ingeniería Luis Alonzo Rosales Cardozo fue designado subjefe del Estado Mayor Conjunto y el coronel de caballería Marco Alexander Lanza Ávila asumió como inspector general.