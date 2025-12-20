MOE UE pide celeridad en el escrutinio y el cese de interrupciones a los partidos

Mientras se realiza el escrutinio especial con normalidad en el Centro Logístico Electoral (CLE), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) hizo este sábado un enérgico llamado a los actores políticos para respetar la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre.
La organización enfatizó la urgencia de finalizar el proceso electoral sin más contratiempos, tras detectar obstáculos previos en la administración de los comicios.
"La MOE UE considera que, hasta la fecha, el escrutinio de votos se ha llevado a cabo de forma transparente, y que todos los partidos políticos han tenido acceso a la totalidad de las actas electorales desde su inicio", dijeron en un comunicado.
La MOE UE pide celeridad
Durante el desarrollo del escrutinio especial, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló la importancia de que este proceso continúe sin interrupciones ni anulaciones intencionales de actas que puedan incidir en los resultados de las elecciones presidenciales. Asimismo, instó a los actores políticos a colaborar para agilizar el conteo y a utilizar los mecanismos legales establecidos para plantear cualquier cuestionamiento sobre los resultados.
Asimismo, la MOE UE recordó a las autoridades estatales que tienen "la responsabilidad de garantizar que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) así como los funcionarios de la administración electoral puedan desempeñar sus funciones sin restricciones y en un entorno libre de intimidación".
Panorama electoral: Asfura a la cabeza
El avance del escrutinio especial de este sábado muestra una competencia cerrada por la presidencia. Con el 99.87 % de las actas escrutadas, los resultados parciales son los siguientes: Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, lidera la contienda con el 40.28 % de los votos; Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, se ubica en la segunda posición con el 39.58 %; y Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libre, ocupa el tercer lugar con el 19.13 % de la preferencia electoral.
Este conteo especial, que incluye la revisión de 2,792 actas con inconsistencias, se retomó el pasado jueves en un ambiente de alta tensión política.
Ante la fase final del conteo, la delegación europea instó a los políticos a evitar la "invalidación intencionada de actas" y a no obstaculizar la declaratoria oficial de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, recordaron al Estado su deber de garantizar que los funcionarios electorales trabajen en un entorno "libre de intimidación".
La presión internacional sobre el proceso se ha intensificado. En las últimas horas, Washington aplicó sanciones migratorias contra dos funcionarios electorales clave, señalados por interferir en el proceso democrático, sumándose al clima de incertidumbre que rodea el cierre de este escrutinio.