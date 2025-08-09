Jorge Cálix critica apoyo de Xiomara Castro a Nicolás Maduro tras anuncio de recompensa

El diputado Jorge Cálix cuestionó públicamente a la presidenta Xiomara Castro luego de que esta manifestara su respaldo al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien recientemente fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos y objeto de una recompensa millonaria.
En redes sociales, Cálix pidió a Castro “no hablar en nombre del pueblo hondureño que repudia a los dictadores”, asegurando que al defender al “narco dictador de Maduro”, ella, su familia y su candidata “cierran los ojos” ante el sufrimiento de millones de venezolanos que huyen de la represión y el hambre.
“No es cuestión de ataques”, enfatizó el congresista, respondiendo al mensaje publicado por la mandataria, en el que el Estado hondureño rechazó “de manera categórica” las acusaciones contra Maduro y expresó “plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto”.
Las declaraciones de Castro se producen tras el anuncio de Washington de ofrecer una recompensa a cambio de información que lleve a la captura del presidente venezolano, acusado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción.