Jorge Cálix critica apoyo de Xiomara Castro a Nicolás Maduro tras anuncio de recompensa

Tegucigalpa

El diputado Jorge Cálix cuestionó públicamente a la presidenta Xiomara Castro luego de que esta manifestara su respaldo al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien recientemente fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos y objeto de una recompensa millonaria.

En redes sociales, Cálix pidió a Castro “no hablar en nombre del pueblo hondureño que repudia a los dictadores”, asegurando que al defender al “narco dictador de Maduro”, ella, su familia y su candidata “cierran los ojos” ante el sufrimiento de millones de venezolanos que huyen de la represión y el hambre.