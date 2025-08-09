  1. Inicio
Jorge Cálix critica apoyo de Xiomara Castro a Nicolás Maduro tras anuncio de recompensa

En redes sociales, Jorge Cálix pidió a Castro “no hablar en nombre del pueblo hondureño que repudia a los dictadores”.

Jorge Cálix, diputado del Congreso Nacional. Imagen de archivo.

Tegucigalpa

El diputado Jorge Cálix cuestionó públicamente a la presidenta Xiomara Castro luego de que esta manifestara su respaldo al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien recientemente fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos y objeto de una recompensa millonaria.

En redes sociales, Cálix pidió a Castro “no hablar en nombre del pueblo hondureño que repudia a los dictadores”, asegurando que al defender al “narco dictador de Maduro”, ella, su familia y su candidata “cierran los ojos” ante el sufrimiento de millones de venezolanos que huyen de la represión y el hambre.

Xiomara Castro expresa apoyo a Nicolás Maduro tras acusaciones de EEUU

No es cuestión de ataques”, enfatizó el congresista, respondiendo al mensaje publicado por la mandataria, en el que el Estado hondureño rechazó “de manera categórica” las acusaciones contra Maduro y expresó “plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto”.

Las declaraciones de Castro se producen tras el anuncio de Washington de ofrecer una recompensa a cambio de información que lleve a la captura del presidente venezolano, acusado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
