Maldad de Motagua al Olimpia, burla, legionario sorprende y periodista enamora

La 'maldad' del Motagua al Olimpia en el Nacional, golazos, bronca, las chicas presentes y legionario sorprendió en el clásico.

El Motagua amargó al Olimpia al sacarle un empate 1-1 en el Nacional. Los Azules evitaron que el león avanzara este sábado 20 de diciembre a la final a falta de dos partidos.
La barra de los Azules estuvo animando afuera del Estadio Nacional. ¡Llenaron de color las calles de la capital!

 Fotos OPSA
Con fuegos artificiales y cánticos recibieron al Ciclón Azul. Parte de la hinchada se fue a apoyar a su equipo, pese a que ya no cuentan con posibilidades de avanzar a la final del Apertura 2025.

 Fotos OPSA
Parte del ambiente de los fieles aficionados del Motagua en la previa del nuevo clásico ante Olimpia en el Nacional.

 Fotos OPSA
Las lindas chicas arribaron desde tempranas horas al recinto capitalino para disfrutar del partido de su equipo.

 Foto OPSA: David Romero
La hinchada de ambos equipos se hizo presente en el Estadio Nacional para presenciar un nuevo clásico en el Apertura 2025.

 Foto OPSA: David Romero
Aunque no hubo un llenazo, muchos aficionados se fueron a disfrutar el clásico que terminó con un triunfo de los azules.

 Foto OPSA: David Romero
La hermosa periodista deportiva, Isabell Zambrano, enamoró en la previa del clásico en el recinto capitalino.

 Foto OPSA: David Romero
Y llegó la hora del partido, justo en el inicio, se lanzaron fuegos artificiales y se vivió un colorido ambiente en el Nacional.

 Foto OPSA: David Romero
Motagua estuvo dominando en la primera parte, aunque fue cauteloso en la búsqueda del gol ante los Albos. El Ciclón Azul rompió el empate en Tegucigalpa.

 Foto OPSA: David Romero
Y fue justo antes de finalizar la primera parte, Rodrigo 'Droopy' Gómez se destapó con un golazo para poner el 1-0 del partido en el Nacional.

 Foto OPSA: David Romero
El jugador argentino hizo una gran jugada individual, se quitó dos marcas y sacó un bombazo que se coló al ángulo de la portería.
En su festejo, Rodrigo 'Droopy' Gómez pidió perdón a los aficionados. Motagua llegó eliminado a este duelo luego de las derrotas ante Real España (0-3) y Olimpia (2-0).

 Foto OPSA: David Romero
El Motagua se fue al descanso con la ventaja mínima sobre el Olimpia y con la mirada puesta en cerrar de la mejor manera las triangulares.

 Foto OPSA: David Romero
El legionario catracho, Joseph Rosales, también estuvo presente en el Estadio Nacional para ver el clásico Motagua vs Olimpia en el Nacional.

 Foto OPSA: David Romero
En el minuto 51, José Mario Pinto definió con calidad y puso el 1-1 con poco tiempo después de haberse reanudado el juego.

 Foto OPSA: David Romero
Olimpia tuvo un empate tempranero antes de cumplirse la hora del partido en Tegucigalpa y así lo festejaron.

 Foto OPSA: David Romero
Pasados los 80 minutos, Agustín Mullet fue expulsado luego de ver la segunda amarilla al cortar una jugada con la mano. Posterior a esa acción, se armó la bronca.
Emmanuel Hernández fue uno de los protagonistas en la bronca que duró unos segundos antes de reanudarse el juego.
"¡Eterno hijo!", la burla de los aficionados en las graderías durante el clásico por la jornada 4 de las triangulares.

 Foto OPSA
El Olimpia terminó dejando escapar la oportunidad de avanzar a la final del Apertura 2025 y Motagua le hizo la 'maldad'. Los Albos son líderes con 7 puntos, seguido del Real España con 3 y al fondo Motagua con 1.

 Foto OPSA: David Romero
