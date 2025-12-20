Maldad de Motagua al Olimpia, burla, legionario sorprende y periodista enamora

El Motagua amargó al Olimpia al sacarle un empate 1-1 en el Nacional. Los Azules evitaron que el león avanzara este sábado 20 de diciembre a la final a falta de dos partidos.
La barra de los Azules estuvo animando afuera del Estadio Nacional. ¡Llenaron de color las calles de la capital!
Con fuegos artificiales y cánticos recibieron al Ciclón Azul. Parte de la hinchada se fue a apoyar a su equipo, pese a que ya no cuentan con posibilidades de avanzar a la final del Apertura 2025.
Parte del ambiente de los fieles aficionados del Motagua en la previa del nuevo clásico ante Olimpia en el Nacional.
Las lindas chicas arribaron desde tempranas horas al recinto capitalino para disfrutar del partido de su equipo.
La hinchada de ambos equipos se hizo presente en el Estadio Nacional para presenciar un nuevo clásico en el Apertura 2025.
Aunque no hubo un llenazo, muchos aficionados se fueron a disfrutar el clásico que terminó con un triunfo de los azules.
La hermosa periodista deportiva, Isabell Zambrano, enamoró en la previa del clásico en el recinto capitalino.
Y llegó la hora del partido, justo en el inicio, se lanzaron fuegos artificiales y se vivió un colorido ambiente en el Nacional.
Motagua estuvo dominando en la primera parte, aunque fue cauteloso en la búsqueda del gol ante los Albos. El Ciclón Azul rompió el empate en Tegucigalpa.
Y fue justo antes de finalizar la primera parte, Rodrigo 'Droopy' Gómez se destapó con un golazo para poner el 1-0 del partido en el Nacional.
El jugador argentino hizo una gran jugada individual, se quitó dos marcas y sacó un bombazo que se coló al ángulo de la portería.
En su festejo, Rodrigo 'Droopy' Gómez pidió perdón a los aficionados. Motagua llegó eliminado a este duelo luego de las derrotas ante Real España (0-3) y Olimpia (2-0).
El Motagua se fue al descanso con la ventaja mínima sobre el Olimpia y con la mirada puesta en cerrar de la mejor manera las triangulares.
El legionario catracho, Joseph Rosales, también estuvo presente en el Estadio Nacional para ver el clásico Motagua vs Olimpia en el Nacional.
En el minuto 51, José Mario Pinto definió con calidad y puso el 1-1 con poco tiempo después de haberse reanudado el juego.
Olimpia tuvo un empate tempranero antes de cumplirse la hora del partido en Tegucigalpa y así lo festejaron.
Pasados los 80 minutos, Agustín Mullet fue expulsado luego de ver la segunda amarilla al cortar una jugada con la mano. Posterior a esa acción, se armó la bronca.
Emmanuel Hernández fue uno de los protagonistas en la bronca que duró unos segundos antes de reanudarse el juego.
"¡Eterno hijo!", la burla de los aficionados en las graderías durante el clásico por la jornada 4 de las triangulares.
El Olimpia terminó dejando escapar la oportunidad de avanzar a la final del Apertura 2025 y Motagua le hizo la 'maldad'. Los Albos son líderes con 7 puntos, seguido del Real España con 3 y al fondo Motagua con 1.