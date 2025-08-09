Inauguran el centro educativo Alfonso Lacayo en Cayos Cochinos

Más de 50 estudiantes de Cayos Cochinos recibirán clases en nuevas y mejoradas instalaciones, tras la inauguración del Centro de Educación Básica (CEB) Alfonso Lacayo, en la comunidad de East End.
La obra fue ejecutada por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Educación, en alianza con la Cooperativa ELGA y la Fundación Cayos Cochinos.
El proyecto, iniciado en 2023, contempló la construcción de un módulo de tres aulas de madera de 6.00 x 8.00 metros, aceras de conexión, astas de bandera, reparación de la cancha existente y pintura general.
También incluyó cabañas para docentes, un salón de computación, gradas de acceso, instalaciones eléctricas con lámparas LED, cielo falso de PVC, ventanas, malla de PVC, un módulo de servicios sanitarios y otras mejoras.
La alianza del sector privado
El secretario de Educación, profesor Daniel Esponda, expresó que “esto es parte de uno de los proyectos más lindos que comenzamos en el año 2023. Tener centros educativos agrupados, es decir, que se encuentran relativamente cercanos, que no habían tenido conexión y que tenían escuelas unidocentes”.
Añadió que la comunidad de Cayos Cochinos representa “el primer modelo de centros educativos agrupados, donde hay un solo director y dos o más forman parte de esos centros educativos agrupados”.
Esponda comentó que se está impulsando el modelo bilingüe y que “el preescolar que tenemos en el cayo Chachahuate tiene una profesora de inglés”.
También destacó el trabajo conjunto con el sector privado: “La cooperativa ELGA nos ha colaborado muchísimo en el tema de la reconstrucción de la escuela, apadrinamiento y, asimismo, la Fundación Cayos Cochinos ha hecho su parte”.
La presidenta de la Cooperativa ELGA, Sandra Osorto, manifestó que “se ha contribuido con la inversión de 3.2 millones de lempiras en la construcción de esta obra que se está entregando el día de hoy. Hemos hecho esta alianza, porque sabemos que invertir en la educación es invertir en Honduras y en el futuro de estos niños, niñas y jóvenes que reciben el pan del saber, y queremos que lo hagan de una forma digna”.
La inversión total ascendió a 3,014,000 lempiras aportados por la Cooperativa ELGA y 250,000 lempiras provenientes de fondos nacionales.