Padres y alumnos protestan por falta de docentes en el Instituto Álvaro Contreras

Tegucigalpa, Honduras.

Padres de familia y estudiantes del Instituto Álvaro Contreras, ubicado en el barrio Abajo de Tegucigalpa, realizaron una protesta este jueves para exigir la asignación de docentes en asignaturas fundamentales, como Matemáticas y Ciencias Naturales. Desde tempranas horas, los manifestantes bloquearon el acceso al puente El Chile, en Comayagüela y calles cercanas, portando pancartas y exigiendo la contratación de maestros para el instituto.

"Nuestros hijos están perdiendo materias fundamentales y ninguna autoridad da solución", expresó uno de los padres que participó en la toma. Los estudiantes han recibido clases incompletas durante varios meses, situación que, según denunciaron, afecta directamente su rendimiento académico. Una madre, visiblemente molesta, manifestó: "La tecnología avanza y nuestros hijos no saben nada de computación y tampoco pueden tener una computadora". La protesta se extendió por varias horas, en medio de la exigencia de una solución inmediata.

Respuesta de Daniel Sponda ante la necesidad del instituto

Ante la presión de los padres y estudiantes, el ministro de Educación, Daniel Sponda, informó que representantes de la Secretaría se presentaron en el centro educativo para iniciar un proceso de diálogo. Según confirmaron autoridades de educación, la asignación de una docente de matemáticas ya está garantizada y se presentará este viernes 8 de agosto a la institución. Los padres de familia indicaron que mantendrán la medida de presión hasta que todas las plazas necesarias sean cubiertas y los compromisos se cumplan.