Tensión en el CNE por acusaciones entre consejeros del pleno

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió públicamente este sábado a las acusaciones formuladas por los otros dos consejeros del pleno, Cossette López y Marlon Ochoa, en un contexto marcado por retrasos en el escrutinio especial y señalamientos de presiones internas dentro del órgano electoral.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, Hall afirmó que el CNE continúa enfrentando acciones que, según señaló, buscan interrumpir y demorar el proceso electoral, particularmente mediante presiones para que ella y la consejera López-Osorio asistan de manera presencial a sesiones del pleno.
Hall defendió la legalidad de las sesiones virtuales y cuestionó la insistencia del consejero Ochoa en que estas se realicen de forma presencial.
“Es legal y normal sesionar vía virtual. ¿Por qué hoy un consejero insiste tanto en que acudamos personalmente?”, planteó, al advertir que dicha exigencia podría responder a una intención de colocar a ambas consejeras en una situación que impida la continuidad del proceso electoral.
La titular del CNE también denunció graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el Centro Logístico Electoral (CLE), señalando que los avances son mínimos y que incluyen actas en cero, además de un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por los partidos políticos.
De acuerdo con Hall, durante el turno A del sábado, que operó entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, cerca de 100 juntas procesaron apenas 112 actas presidenciales, un ritmo que calificó como inaceptable, considerando que el tiempo estimado inicialmente para revisar cada acta era de unos 40 minutos.
La presidenta del CNE sostuvo que los integrantes de las juntas especiales fueron propuestos por los partidos políticos, por lo que hizo un llamado urgente a estas organizaciones para que sustituyan a los miembros que, a su juicio, estarían contribuyendo a retrasar el escrutinio.
“Reflexionen y actúen, no sigan socavando las bases democráticas del país”, advirtió.
Declaraciones de Cossette López y Marlon Ochoa
Por su parte, el consejero Marlon Ochoa aseguró en su cuenta de X que desde hace aproximadamente diez días las consejeras Hall y López no se han presentado físicamente en las instalaciones del CNE.
Según Ochoa, los oficios enviados por ambas llevan sello facsimilar y no firma manuscrita, lo que, afirmó, genera sospechas sobre una posible retención o coacción, aunque dijo desconocer las condiciones en las que se encuentran.
Ochoa anunció además que transmitirá en vivo una sesión del pleno desde sus redes sociales, argumentando que, como funcionarios públicos, sus actuaciones son de interés ciudadano y deben ser observadas por la población.
En medio de la controversia, la consejera Cossette López también denunció presiones e intentos de intimidación dentro del CNE. Explicó que la sesión del pleno estaba convocada para realizarse de manera virtual mediante la plataforma Zoom, modalidad que, según afirmó, ha sido utilizada de forma regular y sin inconvenientes.
López señaló que la insistencia en realizar una sesión presencial forma parte de un patrón de hostigamiento, que tendría como objetivo amedrentar a integrantes del organismo electoral y forzarlos a actuar bajo presión, en un momento clave del proceso de escrutinio.
Las acusaciones cruzadas entre los consejeros del CNE se producen mientras continúa el conteo especial de actas, en un clima de alta tensión política y bajo el escrutinio de distintos sectores que demandan transparencia, seguridad y respeto al proceso electoral.