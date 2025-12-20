Tensión en el CNE por acusaciones entre consejeros del pleno

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió públicamente este sábado a las acusaciones formuladas por los otros dos consejeros del pleno, Cossette López y Marlon Ochoa, en un contexto marcado por retrasos en el escrutinio especial y señalamientos de presiones internas dentro del órgano electoral. A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, Hall afirmó que el CNE continúa enfrentando acciones que, según señaló, buscan interrumpir y demorar el proceso electoral, particularmente mediante presiones para que ella y la consejera López-Osorio asistan de manera presencial a sesiones del pleno. Hall defendió la legalidad de las sesiones virtuales y cuestionó la insistencia del consejero Ochoa en que estas se realicen de forma presencial.

“Es legal y normal sesionar vía virtual. ¿Por qué hoy un consejero insiste tanto en que acudamos personalmente?”, planteó, al advertir que dicha exigencia podría responder a una intención de colocar a ambas consejeras en una situación que impida la continuidad del proceso electoral. La titular del CNE también denunció graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el Centro Logístico Electoral (CLE), señalando que los avances son mínimos y que incluyen actas en cero, además de un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por los partidos políticos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De acuerdo con Hall, durante el turno A del sábado, que operó entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, cerca de 100 juntas procesaron apenas 112 actas presidenciales, un ritmo que calificó como inaceptable, considerando que el tiempo estimado inicialmente para revisar cada acta era de unos 40 minutos.

Como Consejo Nacional Electoral continuamos enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral:



1. Aumentan las presiones para que la Consejera López-Osorio y mi persona, asistamos de forma presencial a una sesión de pleno.



Es legal y normal sesionar... — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 21, 2025

La presidenta del CNE sostuvo que los integrantes de las juntas especiales fueron propuestos por los partidos políticos, por lo que hizo un llamado urgente a estas organizaciones para que sustituyan a los miembros que, a su juicio, estarían contribuyendo a retrasar el escrutinio. “Reflexionen y actúen, no sigan socavando las bases democráticas del país”, advirtió.

Declaraciones de Cossette López y Marlon Ochoa