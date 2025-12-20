Cossette López responde a Marlon Ochoa tras convocatoria de reunión virtual

Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió este sábado presiones e intentos de intimidación en el seno del órgano electoral, luego de que se convocara a una sesión del pleno de manera virtual.

López explicó en su cuenta de X que la reunión estaba programada para realizarse vía Zoom; sin embargo, señaló que el consejero Marlon Ochoa busca imponer una sesión presencial, presuntamente mediante presiones y amenazas, con el objetivo de obligarla a ella y a la consejera Ana Paola Hall a presentarse físicamente.

De acuerdo con la funcionaria electoral, estas acciones no son aisladas y forman parte de un patrón de hostigamiento que, a su juicio, responde a una estrategia para amedrentar a integrantes del CNE. Según López, la modalidad virtual se ha utilizado de forma regular y sin inconvenientes.

En ese contexto, advirtió sobre lo que considera una coordinación indebida con el Ministerio Público, orientada a una supuesta persecución política.